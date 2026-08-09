Roboterkellner stürzte in Amasya eine Treppe hinab und ging in den „Urlaub“

In einem Restaurant im Zentrum der türkischen Stadt Amasya, das seit fast acht Monaten Kunden bediente, „Gayretli“ erlebte ein Roboterangestellter einen Vorfall, der die Mitarbeiter verblüffte.

Der Roboter bewegte sich auf einer festgelegten Route, um die Tische zu bedienen, als er plötzlich von seinem Weg abkam. Er bewegte sich nach links und rechts, steuerte auf die Ausgangstreppe des Restaurants zu und stürzte die Treppe hinunter.

Der Restaurantvertreter Ibrahim Nuri Bagchuvan sagte, dass sie mit der Leistung des Roboters sehr zufrieden seien. Mit Humor kommentierte er den Vorfall und erklärte, der saisonale Andrang und die Arbeitsbelastung im Restaurant könnten beim Roboter „Arbeitsstress“ ausgelöst haben.

„Wir lieben ihn sehr. Aber kürzlich hatten wir ein kleines Problem. Er wich von seinen Aufgaben ab und stürzte sich nach unten. Wir haben auch nicht verstanden, was passiert ist“, sagte er.

Anschließend wurde das Unternehmen kontaktiert, das den Roboter hergestellt hatte. „Gayretli“ wurde technisch überprüft und erhielt drei Tage frei. Nach Abschluss der Untersuchungen kehrte der Roboter an seinen Arbeitsplatz im Restaurant zurück.

Nachdem sich ein Video des Sturzes des Roboters auf der Treppe in den sozialen Medien verbreitet hatte, wurden zahlreiche humorvolle Kommentare veröffentlicht. Einige Nutzer schlugen scherzhaft vor, ein „Robotergesetz“ zu verabschieden, Robotern mehr Erholung zu gönnen und sogar ihre Gehälter zu erhöhen.