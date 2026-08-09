Real Madrid und Barcelona bekunden Messi ihr Beileid

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Real Madrid und Barcelona bekunden Messi ihr Beileid

Real Madrid und Barcelona bekundeten der argentinischen Fußballlegende Lionel Messi nach dem Tod seines Vaters Jorge Messi ihr tiefstes Mitgefühl. Die Klubs veröffentlichten ihre Kondolenz heute, am 8. August, über ihre offiziellen Seiten im sozialen Netzwerk X.

Zunächst gab Real Madrid in den sozialen Medien den Tod von Jorge Messi bekannt. Kurz darauf Lionel Messis ehemaliger Klub Barcelona veröffentlichte ebenfalls eine offizielle Beileidsbekundung zum Tod von Jorge Messi.

In einer im Namen des Präsidenten und des Vorstands von Barcelona veröffentlichten Erklärung wurde der Familie Messi tiefes Mitgefühl ausgesprochen. Der Klub würdigte insbesondere das Vertrauen, das Jorge Messi in Lionel Messis ersten Schritten im Fußball und erfolgreichsten Jahren in Barcelona sowie seine enge Zusammenarbeit mit dem Klub gesetzt hatte.

Der katalanische Klub hob außerdem hervor, dass Jorge Messi Lionel Messi während dessen gesamter Profikarriere unterstützt und ihn in den wichtigen Jahren des Fußballers bei Barcelona familiär und beruflich begleitet habe.

Damit bekundeten zwei der bekanntesten Klubs des Weltfußballs—Real Madrid und Barcelona—Lionel Messi und seinen Angehörigen in ihrer schweren Trauer ihr Mitgefühl und würdigten zugleich Jorge Messis Rolle in der Karriere des Fußballers.

Real MadridBarcelonaLionel MessiJorge Messi
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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