Lee Trundle nennt Stars mit herausragender Technik im modernen Fußball

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Lee Trundle nennt Stars mit herausragender Technik im modernen Fußball

In einer Zeit, in der körperliche Fitness und taktische Disziplin im Fußball immer wichtiger werden, gibt es immer weniger Spieler, die Zuschauer mit einzigartigen Finten auf dem Platz begeistern. Laut dem ehemaligen Stürmer Lee Trundle gibt es in der Premier League jedoch weiterhin kreative Spieler, die diese Tradition bewahren und die Fans mit ihrem Spiel unterhalten. Goal.com berichtet darüber.

Wie Goal.com berichtet, äußerte sich Lee Trundle, der einst für seine eleganten Finten und sein attraktives Spiel bekannt war, zu den Veränderungen im modernen Fußball und zu Spielern, die sich auf dem Platz frei entfalten können. Seiner Ansicht nach ist der Fußball heute stark durchkalkuliert, während individuelle Aktionen zunehmend in den Hintergrund rücken.

Die wahren Künstler auf dem Platz und eine verblassende Tradition

Während Spieler wie George Best, Paul Gascoigne, Ronaldinho oder Neymar zu ihrer Zeit Fans in die Stadien lockten, sind klassische Zehner aufgrund der Anforderungen des modernen Fußballs immer schwerer zu finden. Selbst in Fußballnationen wie Brasilien und Argentinien kommen immer weniger Spieler mit einem großen Repertoire an Finten hervor.

Als Hauptgründe gelten der hohe Stellenwert der Ballkontrolle während des Spiels und die Forderung der Trainer nach sicherem Spiel. Die strenge Kontrolle sämtlicher Spielstatistiken, darunter auch der Passgenauigkeit, hält Fußballer zunehmend davon ab, Risiken einzugehen.

Die Showmen der Premier League

In einem exklusiven, von Livescore.com unterstützten Interview mit Goal.com hob Lee Trundle drei Spieler hervor, die er in der aktuellen englischen Meisterschaft besonders gerne sieht:

  • Rayan Cherki — der Spieler von Manchester City erinnert mit seinem Spielstil an die großen Ballkünstler vergangener Zeiten.
  • Eberechi Eze — der Mittelfeldspieler des FC Arsenal versucht, Gegenspieler auszuspielen und sich auf dem Platz frei zu entfalten.
  • Jérémy Doku — der Flügelspieler von Manchester City bringt die Zuschauer mit seiner Geschwindigkeit und seinem Dribbling von den Sitzen.
Trundle betonte, dass genau solche Spieler dem Spiel Glanz verleihen und Fans vor allem wegen ihrer Aktionen ins Stadion kommen.

Lee TrundlePremier LeagueRayan CherkiEberechi EzeJérémy Doku
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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