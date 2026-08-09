Atalanta will Manchester-City-Verteidiger Juma Bah verpflichten

Der italienische Klub Atalanta zeigt Interesse an dem jungen Verteidiger Abdulai Juma Bah, der bei Manchester City unter Vertrag steht. Nach Informationen des renommierten Transfer-Insiders Matteo Moretto arbeitet der Verein aus Bergamo daran, den Nationalspieler aus Sierra Leone zu verpflichten. Der Transfer könnte für das junge Talent ein wichtiger Schritt in seiner Karriere sein. Goal.com berichtet .

Abdulai Juma Bah wurde am 11. April 2006 in Freetown geboren und begann seine Fußballlaufbahn in seiner Heimat Sierra Leone. Als Nachwuchsspieler von AIK Freetong und Freetonians SLIFA ausgebildet, erregte der Verteidiger schnell die Aufmerksamkeit europäischer Scouts und wechselte nach Europa.

Erste Schritte in Europa und La Liga

Der Fußballer kam 2004 nach Europa und wechselte auf Leihbasis zum spanischen Klub Real Valladolid. Dort gab er sein La-Liga-Debüt, als er gegen Real Sociedad auflief und die Möglichkeit erhielt, sich auf höchstem Niveau des spanischen Fußballs zu beweisen.

Anschließend bewertete Manchester City das Potenzial des jungen Talents sehr hoch und verpflichtete ihn im Januar 2025. Statt ihm jedoch sofort einen Platz in der ersten Mannschaft zu geben, verlieh ihn der englische Klub an den französischen Verein Lens, damit er Spielpraxis sammeln konnte.

Erfahrung in der französischen Ligue 1 und Nationalmannschaft

Nach seiner Zeit bei Lens wechselte Juma Bah für die Saison 2025/26 auf Leihbasis zu einem weiteren französischen Klub, Nizza. In dieser Spielzeit kam er insgesamt 41-mal zum Einsatz. Obwohl er kein Tor erzielte, überzeugte er mit zuverlässigen Leistungen in der Abwehr und zog die Aufmerksamkeit von Experten auf sich.

Auch auf internationaler Bühne ist der Verteidiger erfolgreich. Sein Debüt für die Nationalmannschaft von Sierra Leone feierte er am 20. März 2025 in einem Spiel, das mit einem 3:1-Sieg gegen Guinea-Bissau endete. Bis heute hat er sechs Länderspiele absolviert.

Atalantas aktuelles Interesse an dem Spieler passt zur Strategie des Klubs, den Kader mit jungen und vielversprechenden Akteuren zu verstärken. Sollten die Verhandlungen erfolgreich abgeschlossen werden, könnte Juma Bah seine Karriere in der Serie A fortsetzen.