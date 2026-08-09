Tottenham gegen Getafe: Tumult mit Tonali

Wie Goal.com berichtet, war das Freundschaftsspiel zwischen Tottenham und Getafe von hitzigen Szenen und Auseinandersetzungen auf dem Platz geprägt. Obwohl die Partie mit einem 1:1-Unentschieden endete, lag der Fokus vor allem auf dem Ärger des italienischen Mittelfeldspielers und dem anschließenden Tumult. Darüber berichtet Goal.com.

Während der Partie kochten die Emotionen zwischen den Vertretern beider Teams hoch. Besonders die Szene zwischen Sandro Tonali und dem spanischen Mittelfeldspieler Mario Martín eskalierte. Nach einem harten Zweikampf verlor der Italiener die Kontrolle, stieß seinen Gegenspieler mehrmals weg und reagierte wütend.

Die Szene drohte sofort in eine kleinere Schlägerei auf dem Platz auszuarten. Um eine weitere Eskalation zu verhindern, griffen Spieler beider Mannschaften schnell ein und mussten ihre Mitspieler beruhigen. Eine solche Aggressivität in einem Freundschaftsspiel sorgte bei vielen Beobachtern für Besorgnis.

Der Verlauf des Zwischenfalls auf dem Platz

Sportlich gesehen verlief die Partie ausgeglichen. Obwohl Tottenham zeitweise überlegen war und das Spiel kontrollierte, hielt Getafe dank einer disziplinierten Defensive und einer souveränen Leistung seines Torhüters dagegen.

In der 66. Minute fiel das erste Tor. Getafes Alberto Risco traf und brachte sein Team in Führung. Doch die Freude der Spanier währte nicht lange.

Nur vier Minuten nach dem Gegentreffer schlug Tottenham schnell zurück. Durch ein Tor von Conor Gallagher stellte der englische Klub den Ausgleich her, und bis zum Schlusspfiff änderte sich der Spielstand nicht mehr.

Dennoch blieben Sandro Tonalis aufgebrachte Aktionen das zentrale Gesprächsthema der Partie. Freundschaftsspiele in der Saisonvorbereitung testen nicht nur die körperliche Verfassung der Teams, sondern zeigen auch die mentale Widerstandsfähigkeit ihrer Spieler.