SpaceX bietet das Starlink-Mini-Gerät wieder kostenlos an

Das US-Unternehmen SpaceX bietet Nutzern im Rahmen seiner teuersten Tarife erneut die Miete der Starlink-Mini-Satellitenantenne kostenlos an. Die Neuigkeit findet sich in den Anschlussbedingungen auf der offiziellen Website des Unternehmens und gilt als wichtiger Schritt auf dem Technologiemarkt. Ixbt.com berichtet darüber.

Laut ixbt.com wurde diese im Juni vorübergehend entfernte Option für neue Nutzer in den USA und Kanada wieder eingeführt. Der Vorteil steht Abonnenten des teuersten Residential-Max-Haustarifs zur Verfügung, der $130 pro Monat kostet, und gilt so lange, wie das Tarifabonnement bestehen bleibt.

Zur Einordnung: Starlink Mini ist eine kompakte Terminalversion, die sich besonders für Reisen eignet. Das Gerät kann auch außerhalb des Hauses mitgenommen und genutzt werden, dafür ist jedoch ein separater Starlink-Roam-Tarif erforderlich. SpaceX teilte außerdem mit, dass Residential-Max-Kunden einen Rabatt von 50 % auf Roam-Tarife erhalten.

Funktionen der neuen Starlink-V5-Antenne eingeschränkt

Die wichtigsten Änderungen beschränken sich nicht nur auf die Mini-Version. Parallel dazu hat das Unternehmen auch die Funktionen der neuen Starlink-V5-Standardantenne teilweise eingeschränkt. Das Terminal unterstützt nun nicht mehr den Standby-Modus, der $10 pro Monat kostet.

Zur Erinnerung: Der Standby-Modus ermöglichte es Nutzern, für einen bestimmten Zeitraum auf eine minimale Verbindungsgeschwindigkeit von etwa 0,5 Mbit/s zu wechseln und gleichzeitig den grundlegenden Zugang zum Satelliteninternet zu behalten. Starlink V5 wird derzeit nur zusammen mit dem monatlich $55 teuren Residential-100Mbps-Tarif angeboten.

Die Aufgaben der Terminals werden klarer getrennt

Obwohl das neue Starlink V5 kompakter und energieeffizienter als seine Vorgänger ist, weist es einige Einschränkungen auf. Insbesondere fehlt dem Gerät ein GPS-Modul, das für die Nutzung während der Bewegung erforderlich ist. Außerdem ist die maximale Downloadgeschwindigkeit auf 375 Mbit/s begrenzt.

Experten zufolge hat SpaceX begonnen, die Aufgaben seiner Geräte und Terminals klarer voneinander abzugrenzen. Während Kunden mit dem teuren Residential-Max-Tarif Starlink Mini zu vergünstigten Bedingungen und zusätzlich einen Rabatt für mobile Kommunikation erhalten, bleibt die V5-Antenne hauptsächlich für stationäres Heim internet vorgesehen.