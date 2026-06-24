Rio Ferdinand antwortet Cristiano Ronaldo Kritikern: „Haltet den Mund!“

·14·Sport
Rio Ferdinand antwortet Cristiano Ronaldo Kritikern: „Haltet den Mund!“

Nach dem Spiel zwischen Portugal und Usbekistan im Rahmen der Weltmeisterschaft gab es in der Fußballwelt ein großes Aufsehen. Der legendäre portugiesische Stürmer Cristiano Ronaldo erzielte in dieser Begegnung einen Doppelpack und sicherte seinem Team den Sieg. Nach diesem Ergebnis reagierte der ehemalige englische und Manchester United Verteidiger Rio Ferdinand in den sozialen Medien scharf auf diejenigen, die Ronaldo kritisierten. Dies berichtete Goal.com berichtet geht es hervor.

Ferdinand verbarg nicht sein Erstaunen über die Aktionen seines ehemaligen Teamkollegen auf dem Platz und darüber, dass er seit so langer Zeit auf hohem Niveau spielt. Laut Goal.com forderte der Experte Ronaldos Kritiker auf, „den Mund zu halten“, und betonte, dass der 41-jährige Fußballer immer noch ein Weltklasse-Stürmer sei. Rio Ferdinand ist der Meinung, dass negative Ansichten über Ronaldos Alter und seinen Einfluss auf das Mannschaftsspiel grundlos sind.

Historische Ergebnisse und neue Rekorde

Mit seinen Toren im Spiel gegen Usbekistan schlug Cristiano Ronaldo ein neues Kapitel in der Geschichte des portugiesischen Fußballs auf. Er brach den Rekord des legendären Eusebio bei der Anzahl der Tore bei Weltmeisterschaften. Ferdinand betonte diesbezüglich: „Wie kann man an einem Mann zweifeln, der nach 1.000 Toren strebt? Er ist die einzige Person, die in sechs Weltmeisterschaften getroffen hat.“

Ferdinand ging zudem besonders auf Ronaldos zweites Tor ein. Dabei entwich der erfahrene Stürmer einem jungen Verteidiger und schoss im Stil von Erling Haaland. Laut dem Experten sind eine solche Bewegung und die Fähigkeit, den Zeitpunkt richtig zu wählen, nur sehr wenigen Mittelstürmern weltweit eigen. Dies beweist, dass Ronaldos körperliche Verfassung immer noch hervorragend ist.

Gruppenlage und nächster Gegner

Nach dem Sieg über Usbekistan erreichte die portugiesische Nationalmannschaft 4 Punkte. Zur Erinnerung: Die Portugiesen spielten in der ersten Runde Unentschieden gegen DR Kongo. Nun wird die Frage nach dem ersten Platz in der Gruppe im letzten Spiel entschieden. Portugal bestreitet sein nächstes Spiel gegen die kolumbianische Nationalmannschaft, die mit 6 Punkten führt.

Die portugiesische Nationalmannschaft muss Kolumbien besiegen, um als Gruppensieger in die Play-off-Phase einzuziehen. Cristiano Ronaldo will seine historische Serie fortsetzen und sein Team in Richtung Meisterschaft führen. Für die usbekischen Fans bleibt dieses Spiel als Gelegenheit in Erinnerung, einem Weltstar würdigen Widerstand geleistet zu haben.

  • Cristiano Ronaldo ist der erste Fußballer, der in 6 Weltmeisterschaften getroffen hat;
  • Er brach den Rekord von Eusebio und wurde zum besten Torschützen Portugals bei Weltmeisterschaften;
  • Portugal entscheidet über den Einzug in die nächste Runde im Spiel gegen Kolumbien.

Cristiano RonaldoPortugalUsbekistanWeltmeisterschaftRio Ferdinand
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Riesige 26-Meter-Statue von Lionel Messi in Argentinien errichtetRiesige 26-Meter-Statue von Lionel Messi in Argentinien errichtetHeute, 21:56Harry Kane erklärt Probleme im Spiel gegen Ghana: Englands Kapitän in der KritikHarry Kane erklärt Probleme im Spiel gegen Ghana: Englands Kapitän in der KritikHeute, 21:34Was sagte Ronaldo nach dem Spiel gegen Usbekistan?Was sagte Ronaldo nach dem Spiel gegen Usbekistan?Heute, 21:17Ronaldo reagiert nach Spiel gegen Usbekistan auf KritikRonaldo reagiert nach Spiel gegen Usbekistan auf KritikHeute, 21:14Mourinhos „Schwarze Liste“: Wer verlässt Real Madrid und wer ist unantastbar?Mourinhos „Schwarze Liste“: Wer verlässt Real Madrid und wer ist unantastbar?Heute, 21:13Ein Diamant inmitten von Niederlagen — Behruz Karimov verblüfft europäische ExpertenEin Diamant inmitten von Niederlagen — Behruz Karimov verblüfft europäische ExpertenHeute, 21:12
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan