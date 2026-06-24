Rio Ferdinand antwortet Cristiano Ronaldo Kritikern: „Haltet den Mund!“

Nach dem Spiel zwischen Portugal und Usbekistan im Rahmen der Weltmeisterschaft gab es in der Fußballwelt ein großes Aufsehen. Der legendäre portugiesische Stürmer Cristiano Ronaldo erzielte in dieser Begegnung einen Doppelpack und sicherte seinem Team den Sieg. Nach diesem Ergebnis reagierte der ehemalige englische und Manchester United Verteidiger Rio Ferdinand in den sozialen Medien scharf auf diejenigen, die Ronaldo kritisierten. Dies berichtete Goal.com berichtet geht es hervor.

Ferdinand verbarg nicht sein Erstaunen über die Aktionen seines ehemaligen Teamkollegen auf dem Platz und darüber, dass er seit so langer Zeit auf hohem Niveau spielt. Laut Goal.com forderte der Experte Ronaldos Kritiker auf, „den Mund zu halten“, und betonte, dass der 41-jährige Fußballer immer noch ein Weltklasse-Stürmer sei. Rio Ferdinand ist der Meinung, dass negative Ansichten über Ronaldos Alter und seinen Einfluss auf das Mannschaftsspiel grundlos sind.

Historische Ergebnisse und neue Rekorde

Mit seinen Toren im Spiel gegen Usbekistan schlug Cristiano Ronaldo ein neues Kapitel in der Geschichte des portugiesischen Fußballs auf. Er brach den Rekord des legendären Eusebio bei der Anzahl der Tore bei Weltmeisterschaften. Ferdinand betonte diesbezüglich: „Wie kann man an einem Mann zweifeln, der nach 1.000 Toren strebt? Er ist die einzige Person, die in sechs Weltmeisterschaften getroffen hat.“

Ferdinand ging zudem besonders auf Ronaldos zweites Tor ein. Dabei entwich der erfahrene Stürmer einem jungen Verteidiger und schoss im Stil von Erling Haaland. Laut dem Experten sind eine solche Bewegung und die Fähigkeit, den Zeitpunkt richtig zu wählen, nur sehr wenigen Mittelstürmern weltweit eigen. Dies beweist, dass Ronaldos körperliche Verfassung immer noch hervorragend ist.

Gruppenlage und nächster Gegner

Nach dem Sieg über Usbekistan erreichte die portugiesische Nationalmannschaft 4 Punkte. Zur Erinnerung: Die Portugiesen spielten in der ersten Runde Unentschieden gegen DR Kongo. Nun wird die Frage nach dem ersten Platz in der Gruppe im letzten Spiel entschieden. Portugal bestreitet sein nächstes Spiel gegen die kolumbianische Nationalmannschaft, die mit 6 Punkten führt.

Die portugiesische Nationalmannschaft muss Kolumbien besiegen, um als Gruppensieger in die Play-off-Phase einzuziehen. Cristiano Ronaldo will seine historische Serie fortsetzen und sein Team in Richtung Meisterschaft führen. Für die usbekischen Fans bleibt dieses Spiel als Gelegenheit in Erinnerung, einem Weltstar würdigen Widerstand geleistet zu haben.