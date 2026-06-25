Marc Cucurella bereit, die 'Drecksarbeit' für Vinicius Junior zu erledigen

Real Madrid verstärkt seinen Kader weiter. Verteidiger Marc Cucurella, der für 55 Millionen Euro vom FC Chelsea verpflichtet wurde, sprach über seine Pläne bei seinem neuen Verein und seine Zusammenarbeit mit Vinicius Junior auf dem Platz. Der spanische Fußballer ist bereit, alle defensiven Aufgaben zu übernehmen, um die offensive Effizienz des brasilianischen Stars zu steigern. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Goal.com betonte Cucurella, dass es für ihn kein Problem darstelle, wenn Vinicius Junior nicht nach hinten arbeite. Er ist der Meinung, dass sich der Brasilianer als wichtigste Offensivkraft des Teams voll und ganz auf das gegnerische Tor konzentrieren sollte, was das Angriffspotenzial der Madrilenen weiter erhöhen wird.

Aufgabenverteilung auf dem Platz

„Ich denke, wir werden uns gut verstehen. Es ist mir egal, dass er nicht zurückläuft; ich werde all die Arbeit machen, die er nicht machen will. Es reicht, wenn Vinicius in entscheidenden Momenten frisch ist, um Tore zu erzielen – ich bin bereit, die ganze 'Drecksarbeit' zu erledigen“, betonte Cucurella in einem Interview mit der Marca.

Der Verteidiger, der derzeit mit der spanischen Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft 2026 teilnimmt, ist sich bewusst, dass es eine große Verantwortung ist, für einen Giganten wie Real Madrid zu spielen. Für die „Königlichen“, die in der letzten Saison titellos blieben und die spanische Meisterschaft an den FC Barcelona abgeben mussten, gibt es in der neuen Saison keinen Spielraum für Fehler.

Das Team, das wieder unter der Leitung von José Mourinho steht, hat neben Cucurella auch Stars wie Bernardo Silva und Ibrahima Konate verpflichtet. Zudem wird erwartet, dass Inter-Verteidiger Denzel Dumfries in Kürze nach Madrid wechselt. Diese Transferkampagne unterstreicht die Absicht des Vereins, nach den Misserfolgen der letzten Saison wieder an die Spitze zurückzukehren.

Cucurella gab zu, dass es nicht einfach sei, das Trikot von Real Madrid zu tragen, da jeder Gegner das Spiel seines Lebens gegen die Madrilenen bestreite. „Es ist eine große Herausforderung. Bei Real Madrid muss man in jedem Spiel 100 Prozent geben. Jedes Team will dich schlagen“, so der spanische Fußballer.

Zur Information: Marc Cucurella spielte vier Saisons für Chelsea und gewann die UEFA Conference League sowie die FIFA-Klub-Weltmeisterschaft. Nun ist er bereit, seine Erfahrung und seinen Kampfgeist im Santiago Bernabéu unter Beweis zu stellen.