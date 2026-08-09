Barcelona Unzufrieden Mit Frenkie de Jongs Entscheidung

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Barcelona Unzufrieden Mit Frenkie de Jongs Entscheidung

Die Verantwortlichen des FC Barcelona sind zunehmend unzufrieden mit der entschlossenen Haltung von Mittelfeldspieler Frenkie de Jong bei der Behandlung seiner Beinverletzung. Wie SPORT berichtet, lehnt der niederländische Fußballer die Empfehlung des Vereinsärzteteams zu einer Operation strikt ab, was zu Spannungen zwischen den Parteien führt. Laut Goal.com berichtet.

Der 29-jährige Fußballer, der seit der entscheidenden Phase der vergangenen Saison nicht mehr auf dem Platz stand, zeigt bislang keine Anzeichen einer Verbesserung seiner körperlichen Verfassung. Sollte er an der konservativen Behandlung festhalten, müsste er mindestens weitere vier bis sechs Monate außerhalb des Spielfelds verbringen. Die Vereinsärzte sehen in einer Operation hingegen den einzigen Weg, das Problem vollständig zu beheben.

Taktische und personelle Veränderungen

Dieser medizinische Konflikt durchkreuzt die taktischen Pläne von Cheftrainer Hansi Flick für die neue Saison erheblich. Während der Trainer das Mittelfeld der Mannschaft neu formiert, verschärft der Ausfall eines wichtigen Spielers die Probleme. Zudem herrscht in den Büros am Camp Nou Unzufriedenheit über die Prioritäten des Fußballers in den vergangenen Monaten.

Im Verein setzt sich die Ansicht durch, dass de Jong seine Kräfte am Ende der vergangenen Saison nicht auf Barcelona, sondern auf die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft mit der niederländischen Nationalmannschaft konzentriert habe. Zur Erinnerung: Der Fußballer verpasste die letzten beiden Saisonspiele und schloss sich anschließend umgehend der von Ronald Koeman betreuten Nationalmannschaft an.

Konkurrenz und Transferpläne

Während de Jong fehlt und seine Verletzung anhält, haben andere talentierte Spieler innerhalb der Mannschaft an Einfluss gewonnen. Das Aufblühen von Marc Bernal und Gavís Rückkehr haben de Jongs unangefochtenen Status als führende Kraft beim Übergang von der Defensive in die Offensive gefährdet. Daher steht seine Zukunft im Verein infrage.

Ein weiterer heikler Aspekt der Situation hängt mit Barcelonas intensiven Bemühungen um Manchester-City-Star Rodri zusammen. Der spanische Mittelfeldspieler ist weiterhin das wichtigste Ziel der Katalanen für die Position im defensiven Mittelfeld. Sollte der Verein Rodri trotz der Einschränkungen durch das Financial Fairplay verpflichten, würde dies de Jongs Platz im Kader direkt beeinflussen und im Mittelfeld für erheblichen Konkurrenzkampf sorgen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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