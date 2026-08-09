Neues Airbus A350F-Frachtflugzeug besteht wichtigen Test erfolgreich

Der europäische Luftfahrtriese Airbus hat eine der wichtigsten Phasen vor dem Erstflug seines Frachtflugzeugs der nächsten Generation, des Airbus A350F, abgeschlossen. Laut Ixbt.com bestand das Flugzeug in Toulouse erfolgreich dreitägige Bodenschwingungstests (Ground Vibration Test – GVT), wodurch die Festigkeit der Konstruktion praktisch bestätigt wurde. Darüber berichtet .

Das Hauptziel dieser Tests bestand darin, vorab vorherzusagen, wie sich die Flugzeugstruktur unter aerodynamischen und Schwingungsbelastungen verhält, und die Genauigkeit der Computermodelle zu überprüfen. Während der Tests versetzten die Spezialisten das Flugzeug absichtlich bei unterschiedlichen Frequenzen in Schwingung. Dafür kamen spezielle Verfahren und moderne Technologien zum Einsatz.

Testablauf und eingesetzte Verfahren

Während der Tests nutzten die Ingenieure zwei zentrale Ansätze. Beim ersten wurden die aerodynamischen Flächen des A350F bei festgelegten Frequenzen bewegt. Beim zweiten kamen externe elektrodynamische Schwingungserreger zum Einsatz, die an wichtigen Punkten der Konstruktion installiert waren – an den Flügelspitzen, am hinteren Teil des Rumpfs und an den Triebwerken.

Die Reaktion des Flugzeugs auf diese Einwirkungen wurde über ein Netzwerk spezieller Beschleunigungssensoren überwacht. Beschleunigungen und Resonanzschwingungen wurden in Echtzeit gemessen, und die nach jedem Zyklus gewonnenen Daten wurden umgehend analysiert. Dadurch konnten rechtzeitig Änderungen am weiteren Testprogramm vorgenommen werden.

Ergebnisse und weitere Pläne

Die Ergebnisse erfreuten die Spezialisten: Die tatsächlichen Leistungsdaten des A350F stimmten sehr gut mit den ursprünglichen Berechnungen überein. Derzeit schließen die Ingenieure die Auswertung dieser Daten ab und präzisieren die mathematischen sowie aeroelastischen Modelle des Flugzeugs. Die Vorbereitung auf diesen Prozess dauerte fast zwei Jahre.

Der erfolgreiche Abschluss der GVT ebnet dem Airbus A350F den Weg zum Erstflug. Nach Beginn des ersten Testprogramms wird das Unternehmen zu einer noch wichtigeren Phase übergehen – Schwingungstests während des Flugs. Diese Überprüfungen sollen in den ersten drei Monaten des Programms stattfinden und die Stabilität des Flugzeugs bewerten.