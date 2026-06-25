Mexiko zieht mit 9 Punkten in die Playoffs ein, Südafrika besiegt Südkorea

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Mexiko zieht mit 9 Punkten in die Playoffs ein, Südafrika besiegt Südkorea

Die 3. Runde der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026 ist im Gange. In der Gruppe A wurden die letzten Spiele ausgetragen und die Teilnehmer für die Playoffs ermittelt.

Die mexikanische Nationalmannschaft besiegte Tschechien mit einem souveränen Ergebnis und verzeichnete eine Quote von 100 % in der Gruppe. Mit drei Siegen in drei Spielen und ohne Gegentor zog Mexiko als Gruppenerster in die nächste Runde ein.

Mexiko durchbrach in der zweiten Halbzeit den Widerstand des Gegners. Chaves eröffnete in der 55. Minute die Tore, sechs Minuten später baute Quiñones die Führung aus. Fidalgo besiegelte die Partie mit einem dritten Tor in der Nachspielzeit.

WM-2026. Gruppe A, 3. Spieltag

Tschechien — Mexiko — 0:3

Tore: Chaves, 55; Quiñones, 61; Fidalgo, 90+4.

Tschechien: Kovar, Holes, Hranáč, Krejčí, Soufal, Sadilek, Cherv, Doudera, Schulz, Višinský, Hložek.

Mexiko: Rangel, Sanchez, Reyes, Montes, Chaves, Mora, Alvarez, Romo, Alvarado, Martinez, Quiñones.

Gelbe Karte: Alvarez, 64.

Südafrika besiegte Südkorea im entscheidenden Spiel mit einem minimalen Ergebnis. Damit übernahm Südafrika den zweiten Platz von den asiatischen Gegnern und sicherte sich den Einzug in die Playoffs.

Über das Spiel entschied ein einziges Tor in der zweiten Halbzeit. In der 63. Minute traf Maseko zum 1:0, was Südafrika den wichtigen Sieg und den zweiten Platz in der Gruppe bescherte.

Südafrika — Südkorea — 1:0

Tor: Maseko, 63.

Südafrika: Williams, Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba, Mbatha, Sithole, Maseko, Mofokeng, Appolis, Makgopa.

Südkorea: Seong Gyu, G. Lee, Min Jaye, H. Lee, Seol, Paik, In Beom, T. Lee, Kang In, Hi Chan, Hyong Gyu.

Gelbe Karten: Modiba, 73; Cho, 79.

Abschlusstabelle der Gruppe A:

  1. Mexiko — 9 Punkte, 3 Siege, Tordifferenz 6:0

  2. Südafrika — 4 Punkte, 1 Sieg, 1 Remis, 1 Niederlage, 2:3

  3. Südkorea — 3 Punkte, 1 Sieg, 2 Niederlagen, 2:3

  4. Tschechien — 1 Punkt, 1 Remis, 2 Niederlagen, 2:6

Somit zogen Mexiko und Südafrika in die Play-off-Phase ein. Für Südkorea und Tschechien endete die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in der Gruppenphase.

MexikoSüdafrikaSüdkoreaTschechien
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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