Vinícius-Doppelpack: Brasilien besiegt Schottland deutlich (Video)

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Vinícius-Doppelpack: Brasilien besiegt Schottland deutlich (Video)

Im 3. Spieltag der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026 besiegte die brasilianische Nationalmannschaft Schottland souverän mit 3:0. Vinícius Júnior erzielte einen Doppelpack, während Neymar in der Schlussphase eingewechselt wurde.

Brasilien startete sehr offensiv und ging bereits in der 7. Minute in Führung. Vinícius traf zum 1:0 für sein Team. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gelang ihm ein weiterer Treffer zum persönlichen Doppelpack.

In der 60. Minute erzielte Matheus Cunha das dritte Tor und entschied die Partie faktisch. In der 76. Minute wurde er durch Neymar ersetzt. Brasilien kontrollierte das Spiel bis zum Ende und sicherte sich den nächsten Sieg.

Nach diesem Ergebnis belegt Brasilien mit 7 Punkten den ersten Platz in der Gruppe S. Schottland bleibt mit 3 Punkten auf dem dritten Rang.

WM 2026. Gruppe S, 3. Spieltag

Schottland — Brasilien — 0:3

Tore: Vinícius, 7, 45+3; Cunha, 60.

Schottland: Gunn, Patterson, McKenna, Hendry, Robertson (Tierney, 46), McTominay, McGinn, McClean, Ferguson, Doak, Shankland.

Brasilien: Alisson, Danilo, Magalhães, Marquinhos, Santos (Sandro, 82), Casemiro (Fabinho, 65), Guimarães, Paquetá (Martinelli, 66), Raphinha, Vinícius, Cunha (Neymar, 76).

Vinícius JúniorBrasilienSchottlandNeymarMatheus Cunha
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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