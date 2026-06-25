Marokko besiegt Haiti am 3. Spieltag und belegt 2. Platz in der Gruppe (Video)

Im zweiten Spiel der Gruppe S am 3. Spieltag der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026 besiegte die marokkanische Nationalmannschaft den Außenseiter Haiti mit 4:2. Die Partie mit sechs Toren wurde zu einer echten Fußballshow.

Haiti ging in der 10. Minute durch ein Tor von Joseph in Führung. Doch Marokko glich in der 39. Minute durch einen präzisen Schuss von Hakimi aus. Vier Minuten später brachte Isidor Haiti erneut in Führung.

Trotzdem gelang Sabiri in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit der Ausgleich zum 2:2. Damit erzielte er erneut einen Treffer für Marokko im Turnier.

In der zweiten Halbzeit übernahmen die Afrikaner vollständig die Initiative. Rahimi brachte Marokko in der 78. Minute in Führung, und Yassin besiegelte die Partie in der 89. Minute mit dem vierten Tor.

Nach dem Sieg sammelte Marokko 7 Punkte und belegte aufgrund der Zusatzkriterien den zweiten Platz in der Gruppe. Haiti blieb punktlos und belegte den letzten Platz.

WM 2026. Gruppe S. 3. Spieltag

Marokko — Haiti — 4:2

Tore: Hakimi, 39; Sabiri, 45+1; Rahimi, 78; Yassin, 89 — Joseph, 10; Isidor, 43.

Marokko: Bounou, Hakimi, Riad, Halhal, Salah-Eddine, Amrabat, Sabiri, El Hannous, El Aynawi, Dias, El Kaabi.

Haiti: Placide, Ad, Delcroix, Experance, Duverne, Bellegarde, Jean-Jacques, Providence, Joseph, Isidor, Casimir.