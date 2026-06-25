Vinicius zum dritten Mal in Folge zum besten Spieler gewählt

Der Stürmer der brasilianischen Nationalmannschaft, Vinicius Junior, wurde zum Man of the Match in der dritten Runde der Weltmeisterschaft-Gruppenphase gegen Schottland ernannt.

Im Spiel, das Brasilien mit 3:0 gewann, erzielte der Real Madrid-Flügelspieler bereits in der ersten Halbzeit zwei Treffer und machte damit einen Doppelpack perfekt. Seine Aktivität setzte die schottische Defensive stark unter Druck und spielte eine entscheidende Rolle bei der Entscheidung des Spiels.

Die Statistiken bestätigten ebenfalls die Dominanz von Vinicius im Spiel. Er gab 10 Torschüsse ab und spielte 25 von 30 Pässen präzise, was einer Genauigkeit von 83 % entspricht.

Zudem berührte der Brasilianer den Ball 13 Mal im gegnerischen Strafraum, der höchste Wert unter allen Spielern beider Mannschaften.

Interessanterweise wurde Vinicius bereits zum dritten Mal in Folge als bester Spieler in einem Spiel der brasilianischen Nationalmannschaft ausgezeichnet. Zuvor erhielt er die Auszeichnung nach dem 1:1-Unentschieden gegen Marokko sowie dem 3:0-Sieg über Haiti.

Zur Information: Vinicius Junior hat in drei Spielen der WM 2026 vier Tore erzielt und eine Vorlage gegeben. Damit entwickelt er sich zu einem der glänzendsten Spieler des Turniers.