Vinicius zum dritten Mal in Folge zum besten Spieler gewählt

·29·Sport
Vinicius zum dritten Mal in Folge zum besten Spieler gewählt

Der Stürmer der brasilianischen Nationalmannschaft, Vinicius Junior, wurde zum Man of the Match in der dritten Runde der Weltmeisterschaft-Gruppenphase gegen Schottland ernannt.

Im Spiel, das Brasilien mit 3:0 gewann, erzielte der Real Madrid-Flügelspieler bereits in der ersten Halbzeit zwei Treffer und machte damit einen Doppelpack perfekt. Seine Aktivität setzte die schottische Defensive stark unter Druck und spielte eine entscheidende Rolle bei der Entscheidung des Spiels.

Die Statistiken bestätigten ebenfalls die Dominanz von Vinicius im Spiel. Er gab 10 Torschüsse ab und spielte 25 von 30 Pässen präzise, was einer Genauigkeit von 83 % entspricht.

Zudem berührte der Brasilianer den Ball 13 Mal im gegnerischen Strafraum, der höchste Wert unter allen Spielern beider Mannschaften.

Interessanterweise wurde Vinicius bereits zum dritten Mal in Folge als bester Spieler in einem Spiel der brasilianischen Nationalmannschaft ausgezeichnet. Zuvor erhielt er die Auszeichnung nach dem 1:1-Unentschieden gegen Marokko sowie dem 3:0-Sieg über Haiti.

Zur Information: Vinicius Junior hat in drei Spielen der WM 2026 vier Tore erzielt und eine Vorlage gegeben. Damit entwickelt er sich zu einem der glänzendsten Spieler des Turniers.

Vinicius JuniorBrasilienReal MadridSchottlandMarokko
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Europäische Scouts beobachten Behruz Karimov weiterhinEuropäische Scouts beobachten Behruz Karimov weiterhinHeute, 09:15DR Kongo nennt Spiel gegen Usbekistan einen "Kampf auf Leben und Tod"DR Kongo nennt Spiel gegen Usbekistan einen "Kampf auf Leben und Tod"Heute, 09:07Ancelotti: „Brasilien spielt jetzt wie eine echte Mannschaft“Ancelotti: „Brasilien spielt jetzt wie eine echte Mannschaft“Heute, 08:58Marokko besiegt Haiti am 3. Spieltag und belegt 2. Platz in der Gruppe (Video)Marokko besiegt Haiti am 3. Spieltag und belegt 2. Platz in der Gruppe (Video)Heute, 08:46Vinícius-Doppelpack: Brasilien besiegt Schottland deutlich (Video)Vinícius-Doppelpack: Brasilien besiegt Schottland deutlich (Video)Heute, 08:36Schweiz besiegt Kanada, Bosnien setzt sich gegen Katar durch (video)Schweiz besiegt Kanada, Bosnien setzt sich gegen Katar durch (video)Heute, 08:27
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“