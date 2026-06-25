Ancelotti: „Brasilien spielt jetzt wie eine echte Mannschaft“

Der Cheftrainer der brasilianischen Nationalmannschaft, Carlo Ancelotti, bewertete das Spiel seiner Mannschaft nach dem 3:0-Sieg gegen Schottland im dritten Spieltag der Weltmeisterschaft-Gruppenphase.

Der italienische Spezialist betonte, dass die brasilianischen Spieler nun auf dem Platz als eine Einheit agieren, was eines der Hauptziele des Trainerstabs war.

„Im Moment spielen wir als eine echte Mannschaft. Das war unser Hauptziel. Natürlich sind wir noch nicht perfekt und es gibt Aspekte, die wir verbessern müssen. Zum Beispiel können wir schneller agieren, wenn wir den Ballbesitz haben“, sagte Ancelotti.

Der Brasilien-Trainer verbarg nicht seine Zufriedenheit über die deutliche Steigerung der Mannschaft im Laufe des Turniers. Seiner Meinung nach ist genau eine so geschlossene und starke Mannschaft notwendig, um in der K.-o.-Phase erfolgreich zu sein.

„Ich bin glücklich, weil sich das Team erheblich verbessert hat und wir jetzt sehr stark aussehen. In der K.-o.-Phase stark zu sein, ist sehr wichtig. Genau so ein Team haben wir“, fügte der Trainer hinzu.

Ancelotti stellte fest, dass es im Vergleich zum ersten Gruppenspiel viele positive Veränderungen im Spiel der Spieler gab.

„Im Vergleich zum ersten Spiel haben unsere Fehler abgenommen, das Spieltempo ist gestiegen und unsere Effizienz im Angriff hat sich verbessert“, sagte er.

Zur Information: Die brasilianische Nationalmannschaft sammelte in der Gruppenphase 7 Punkte. Als Erstplatzierte der Gruppe S qualifizierten sich die Brasilianer für die K.-o.-Phase.