Der Vizepräsident der Gesetzgebungskammer, Alisher Qodirov, äußerte sich zu den letzten Spielen der usbekischen Nationalmannschaft und kritisierte die Leistung der Spieler auf dem Platz sowie die Kaderzusammenstellung.

Seiner Meinung nach sollten die Nationalspieler in erster Linie für ihre eigene Ehre und ihren Stolz spielen. Qodirov erklärte, dass die Gegner qualitativ nicht deutlich überlegen waren, den usbekischen Spielern jedoch der nötige Einsatz fehlte.

Der Politiker betonte, dass man bei der Kaderplanung auf die Abhängigkeit von „verdienten“ Spielern verzichten und stattdessen jungen Talenten eine Chance geben müsse. Er hob hervor, dass ein neues Team um Spieler wie Abduqodir Husanov, Abbosbek Fayzullayev und Behruz Asqarov aufgebaut werden könne.

Qodirov merkte zudem an, dass es der Nationalmannschaft an einem qualifizierten Torhüter fehle.

Seiner Ansicht nach sei es wichtiger, eine starke Mannschaft für die Qualifikation zur nächsten Weltmeisterschaft vorzubereiten, als mit dem aktuellen Kader große Erfolge beim Asian Cup zu erwarten.

Alisher Qodirov erklärte, dass die usbekische Nationalmannschaft auf dem derzeitigen Niveau noch nicht bereit sei, zu den führenden Teams Asiens zu gehören.