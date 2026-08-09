Warum verpasste Curtis Jones das Spiel gegen Monaco?

Dass Liverpools Mittelfeldspieler Curtis Jones nicht im Kader für das Testspiel gegen Monaco stand, verunsicherte die Fans und löste verschiedene Gerüchte aus. Der ehemalige Jugendspieler wurde bei der Partie an der Anfield Road nicht einmal auf die Ersatzbank berufen, was heftige Diskussionen über die Zukunftspläne des Vereins und einen möglichen Transfer des Spielers auslöste. Besonders seine engen Verbindungen zum italienischen Klub Inter schienen diesen Spekulationen zusätzliche Glaubwürdigkeit zu verleihen. Goal.com berichtet darüber.

Laut dem Liverpool Echo steht der Kaderausschluss des 25-Jährigen nicht mit einem möglichen Abschied vom Klub in Verbindung. Vielmehr traf der Trainerstab eine Vorsichtsmaßnahme, um körperlicher Erschöpfung und dem Risiko einer kleineren Verletzung nach anstrengenden Testspielen in den USA vorzubeugen. Curtis Jones verspürte im Training leichte Beschwerden und wurde vorsichtshalber vorübergehend aus dem Kader genommen. Die Verletzung soll nicht schwerwiegend sein.

Transfergerüchte und Inters Interesse

Neben den kleineren körperlichen Problemen erschwert auch die Tatsache, dass Curtis Jones in das letzte Vertragsjahr geht, die Situation. Da der aktuelle Vertrag des Mittelfeldspielers in seine letzte Saison geht, nehmen die Fragen zu seiner Zukunft zu. Der Spieler, der unter dem neuen taktischen System von Andoni Iraola um einen Stammplatz kämpft, soll offenbar offen für neue Angebote sein.

Inter hat sich zum aussichtsreichsten Bewerber um den englischen Mittelfeldspieler entwickelt. Quellen zufolge hat der Klub aus Mailand bereits zwei offizielle Angebote abgegeben. Die Liverpooler Vereinsführung lehnte diese jedoch umgehend ab, da sie nicht den Vorstellungen des Klubs entsprachen. Der Klub aus Merseyside, der sich derzeit auf die neue Saison vorbereitet, hat nicht vor, seinen Spieler einfach ziehen zu lassen.

Verletzungsprobleme im Team und die Zukunft

Verletzungen im Kader sind für Andoni Iraola bereits vor Beginn der neuen Saison zu einem großen Problem geworden. Neben Curtis Jones werden voraussichtlich auch Hugo Ekitike und Conor Bradley eine gewisse Zeit fehlen. Die Verletzungen von Jeremi Jake und Joe Gomez schränken die Möglichkeiten in der Abwehr ein, während das Warten auf Giovanni Leonis vollständige Genesung die Arbeit des Trainers zusätzlich erschwert.

Wie die Situation um Curtis Jones endet und bei welchem Klub er seine Karriere fortsetzt, dürfte bald geklärt sein. Der Premier-League-Gigant vertritt jedenfalls im Interesse des Transferwerts seines Spielers und der Mannschaft eine klare Position. Iraola muss sich unterdessen bis zum Saisonstart voll auf die Zusammenstellung des vorhandenen Kaders konzentrieren.