McGregor attackiert Holloway: „Ein einziger harter Schlag genügt“

MMA-Star Conor McGregor äußerte sich vor dem bevorstehenden Kampf gegen den amerikanischen UFC-Kämpfer Max Holloway scharf über seinen Gegner.

Der irische Kämpfer betonte, dass Holloway im Laufe seiner Karriere zu viele Treffer und Verletzungen eingesteckt habe. McGregor ist überzeugt, dass diesmal ein einziger harter Schlag ausreicht, um seinen Gegner knockout zu schlagen.

"Ich weiß, wie viel Schaden Max in seiner Karriere genommen hat. Jetzt genügt ein einziger harter Schlag von mir, um ihn zu besiegen. Holloway ist nicht auf meinem Niveau — weder technisch, noch mental oder physisch", sagte McGregor.

Er betonte, dass er sich in Bezug auf Geschwindigkeit, Kraft, Kampfintelligenz und Ausdauer seinem Gegner überlegen fühle.

"Geschwindigkeit, Kraft, Fight-IQ, Ausdauer, Gesundheit und Wachsamkeit — in all diesen Punkten bin ich besser", fügte er hinzu.

McGregor erinnerte an ihren vorangegangenen Zusammenstoß und erklärte, dass er in jenem Kampf eine absolute Dominanz über Holloway gehabt habe. Der Ire plant, dieses Szenario auch diesmal zu wiederholen.

"In unserem letzten Kampf habe ich Max komplett dominiert und ich plane, das wieder zu tun. Ein einfacher Sieg reicht mir nicht. Es muss spektakulär und unterhaltsam sein. Genau so wird es kommen", sagte er.

Zudem betonte McGregor, dass er das Gefühl habe, in die beste Form seiner Karriere zurückzukehren.

Zur Erinnerung: Der Kampf zwischen Conor McGregor und Max Holloway findet am 12. Juli im Rahmen des UFC 329-Events statt.