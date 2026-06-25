McGregor attackiert Holloway: „Ein einziger harter Schlag genügt“

·10·Sport
McGregor attackiert Holloway: „Ein einziger harter Schlag genügt“

MMA-Star Conor McGregor äußerte sich vor dem bevorstehenden Kampf gegen den amerikanischen UFC-Kämpfer Max Holloway scharf über seinen Gegner.

Der irische Kämpfer betonte, dass Holloway im Laufe seiner Karriere zu viele Treffer und Verletzungen eingesteckt habe. McGregor ist überzeugt, dass diesmal ein einziger harter Schlag ausreicht, um seinen Gegner knockout zu schlagen.

"Ich weiß, wie viel Schaden Max in seiner Karriere genommen hat. Jetzt genügt ein einziger harter Schlag von mir, um ihn zu besiegen. Holloway ist nicht auf meinem Niveau — weder technisch, noch mental oder physisch", sagte McGregor.

Er betonte, dass er sich in Bezug auf Geschwindigkeit, Kraft, Kampfintelligenz und Ausdauer seinem Gegner überlegen fühle.

"Geschwindigkeit, Kraft, Fight-IQ, Ausdauer, Gesundheit und Wachsamkeit — in all diesen Punkten bin ich besser", fügte er hinzu.

McGregor erinnerte an ihren vorangegangenen Zusammenstoß und erklärte, dass er in jenem Kampf eine absolute Dominanz über Holloway gehabt habe. Der Ire plant, dieses Szenario auch diesmal zu wiederholen.

"In unserem letzten Kampf habe ich Max komplett dominiert und ich plane, das wieder zu tun. Ein einfacher Sieg reicht mir nicht. Es muss spektakulär und unterhaltsam sein. Genau so wird es kommen", sagte er.

Zudem betonte McGregor, dass er das Gefühl habe, in die beste Form seiner Karriere zurückzukehren.

Zur Erinnerung: Der Kampf zwischen Conor McGregor und Max Holloway findet am 12. Juli im Rahmen des UFC 329-Events statt.

Conor McGregorMax HollowayUFC
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Mourinho fordert zwei weitere Transfers vom Real Madrid ManagementMourinho fordert zwei weitere Transfers vom Real Madrid ManagementHeute, 22:43José Mourinho enthüllt, warum er bei Tottenham gefeuert wurde: Das Geheimnis um Son und das FinaleJosé Mourinho enthüllt, warum er bei Tottenham gefeuert wurde: Das Geheimnis um Son und das FinaleHeute, 22:38Pedri äußert sich zum möglichen Wechsel von Julian Alvarez zum FC BarcelonaPedri äußert sich zum möglichen Wechsel von Julian Alvarez zum FC BarcelonaHeute, 22:37Play-off-Revolution: FIFA plant Änderung der ElfmeterregelnPlay-off-Revolution: FIFA plant Änderung der ElfmeterregelnHeute, 22:37Transfer-Bombe: Fenerbahçe will 3 Stars und Millionen für Shomurodov bieten!Transfer-Bombe: Fenerbahçe will 3 Stars und Millionen für Shomurodov bieten!Heute, 22:37Alisher Nikimbayev bewertet Uzbekistans Play-off-ChancenAlisher Nikimbayev bewertet Uzbekistans Play-off-ChancenHeute, 22:36
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan