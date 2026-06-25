Pedri äußert sich zum möglichen Wechsel von Julian Alvarez zum FC Barcelona

Der Mittelfeldspieler des FC Barcelona, Pedri, hat auf die Gerüchte reagiert, die den Stürmer von Atletico Madrid, Julian Alvarez, mit den Katalanen in Verbindung bringen. Der Wunsch des argentinischen Nationalspielers, das Metropolitano-Stadion zu verlassen, hat auf dem Transfermarkt für großes Aufsehen gesorgt, berichtet Goal.com. berichtet.

In einem Interview mit Teledeporte lobte Pedri die Fähigkeiten des Weltmeister-Stürmers. Er betonte, dass Barcelona immer danach streben sollte, die besten Spieler der Welt zu verpflichten, und Julian Alvarez gehöre zweifellos zu dieser Kategorie.

"Ich mag Julian als Spieler sehr. Ich habe immer gesagt, dass ich möchte, dass die besten Spieler im Kader von Barcelona stehen", gab Pedri zu. Der 23-jährige Mittelfeldspieler fügte jedoch hinzu, dass viele Faktoren zusammenkommen müssen, damit ein solcher Transfer zustande kommt.

Finanzielle und politische Hürden bei dem Transfer

Pedris Aussage fällt in eine heikle Phase für den Verein. Derzeit versucht die Führung des FC Barcelona, insbesondere Deco und Joan Laporta, die komplexe finanzielle Situation des Klubs in den Griff zu bekommen. Es ist klar, dass Atletico Madrid seinen Starspieler nicht einfach ziehen lassen wird, was die Verhandlungen erschwert.

Laut Goal.com erklärte Pedri, dass er nicht die Absicht habe, sich in die internen Angelegenheiten des Vereins oder des Spielers einzumischen. "Ich möchte mich nicht in die Dinge des Klubs oder des Spielers einmischen. Wenn dieser Deal zustande kommt und er zu unserem Team stößt, werden wir ihn mit offenen Armen empfangen", sagte er.

Julian Alvarez selbst hat die Führung von Atletico bereits gebeten, ihn auf die Transferliste zu setzen. Berichten zufolge träumt der 26-jährige Stürmer davon, seine Karriere bei den 'Blaugrana' fortzusetzen. Barcelona soll angeblich ein Angebot von fast 130 Millionen Euro für den Argentinier vorbereiten.

Die Vereinsführung sieht in Alvarez den Hauptkandidaten als Nachfolger für Robert Lewandowski, der das Camp Nou nach Vertragsende verlassen dürfte. Der Abgang des polnischen Stürmers wird voraussichtlich eine große Lücke im Angriff hinterlassen, und Alvarez gilt als die geeignetste Lösung, um diese zu füllen.