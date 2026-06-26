Die Transferverhandlungen zwischen dem Star der brasilianischen Nationalmannschaft Neymar und dem US-Club FC Cincinnati sind unerwartet abgebrochen. Berichten zufolge war der Fußballer mit dem langsamen Fortschritt der Gespräche unzufrieden und entschied sich, den Kontakt zum US-Club abzubrechen. Diese Situation sorgt in der Fußballwelt für Aufsehen, da ein Wechsel des brasilianischen Stürmers in die MLS das Interesse an der Liga auf ein neues Niveau hätte heben sollen. Dies berichtet Goal.com berichtet heißt es.

Laut The Athletic besuchten Sportdirektor Chris Albright und Präsident Jeff vom FC Cincinnati im April dieses Jahres Brasilien, um sich mit Neymar und seinem Vater zu treffen. Trotz mehrmonatiger Kommunikation unterbreitete der US-Club dem 34-jährigen Fußballer kein offizielles und konkretes Angebot. Genau diese Ungewissheit gilt als Hauptgrund für die Enttäuschung von Neymar und seinen Vertretern.

Finanzielle Bedingungen und fehlendes Angebot

Neymar hatte seine Bereitschaft signalisiert, sich dem Team aus Ohio anzuschließen, sofern die finanziellen Bedingungen zufriedenstellend wären. Die Vereinsführung blieb jedoch bei rein mündlichen Verhandlungen. Infolgedessen zog es einer der talentiertesten Fußballer der Welt vor, seine Zukunft mit anderen Optionen zu verknüpfen. Derzeit läuft sein Vertrag beim brasilianischen Club Santos bis zum Jahresende.

Der Stürmer kam in dieser Saison in 15 Spielen für Santos zum Einsatz und erzielte 6 Tore sowie 4 Vorlagen. Seine körperliche Verfassung und Form sind nach wie vor auf hohem Niveau, was die Aufmerksamkeit vieler Top-Clubs auf sich zieht. Neymar bewies seine Effizienz mit 216 Toren während seiner Zeit bei Vereinen wie Barcelona und PSG.

Neymars Interesse an der MLS ist nicht erloschen

Obwohl die Einigung mit dem FC Cincinnati nicht zustande kam, steht Neymar der Idee, in der nordamerikanischen Liga zu spielen, weiterhin positiv gegenüber. Wenn ein überzeugendes Projekt und finanzielle Garantien geboten werden, könnte er in die Fußstapfen von Lionel Messi in den USA treten. Dies würde zweifellos das Marketingpotenzial der MLS weiter steigern.

Gleichzeitig ist Neymar nach einer langen Pause in die brasilianische Nationalmannschaft zurückgekehrt. Im Spiel gegen Schottland, das mit einem 3:0-Sieg endete, bestritt er seinen 129. Länderspiel. Der Stürmer, der 79 Tore für die Nationalmannschaft erzielt hat, konzentriert sich derzeit voll auf internationale Wettbewerbe.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dies eine große verpasste Chance für den FC Cincinnati sein könnte. Dass ein Star von Neymars Format auf dem Transfermarkt zum Free Agent wird, wird den Wettbewerb zwischen vielen Clubs, einschließlich Teams aus dem Nahen Osten und Europa, verschärfen. Das nächste Ziel des Fußballers wird in den kommenden Monaten deutlich werden.