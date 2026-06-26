Türkei besiegt USA, scheidet aber aus dem Turnier aus

Der 3. Spieltag der Gruppe D bei der Weltmeisterschaft 2026 wurde ausgetragen.

Im Rahmen dieser Runde trafen die Nationalmannschaften der Türkei und der USA aufeinander. In einer torreichen Partie gewann die Türkei mit 3:2 gegen die USA.

In der 3. Minute brachte Trusty die USA in Führung. Kurz darauf, in der 10. Minute, glich Güler aus. In der 31. Minute erzielte Yilmaz das zweite Tor für die Türkei.

In der zweiten Halbzeit wurden die USA wieder aktiver, und Berhalter gelang in der 49. Minute der Ausgleich. In den letzten Minuten der Partie erzielte Ayhan das Tor, das der Türkei einen wichtigen Sieg bei der WM 2026 sicherte.

WM 2026. Gruppe D, 3. Spieltag

Türkei — USA — 3:2

Tore: Güler, 10; Yilmaz, 31; Ayhan, 90 — Trusty, 3; Berhalter, 49.

Türkei: Çakir, Bardakcı, Elmali, Çelik, Güler, Özcan, Kökçü, Yildiz, Yilmaz, Aydın.

USA: Turner, Scally, Mackenzie, Trusty, Robinson, Reyna, Berhalter, Weah, McKennie, Aaronson, Ricardo Pepi.

Somit beendete die US-Nationalmannschaft die Gruppe D mit 6 Punkten auf dem ersten Platz. Australien belegte mit 4 Punkten den zweiten Platz.

Paraguay sammelte ebenfalls 4 Punkte und belegte den dritten Platz. Die Türkei blieb mit 3 Punkten auf dem letzten Platz der Gruppe und beendete damit ihre Teilnahme an der Weltmeisterschaft.