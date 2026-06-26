Niederlande führen Gruppe nach Sieg gegen Tunesien an (Video)

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Niederlande führen Gruppe nach Sieg gegen Tunesien an (Video)

Der 3. Spieltag der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026 ist im Gange. In der Gruppe F besiegte die niederländische Nationalmannschaft den Außenseiter Tunesien mit 3:1 und zog als Gruppenerster in die K.-o.-Runde ein.

Die Niederlande starteten sehr offensiv in die Partie. In der 3. Minute erzielte Skhiri ein Eigentor, wodurch die Europäer in Führung gingen.

Vier Minuten später erzielte Brobbey das zweite Tor für die Niederlande. Damit geriet Tunesien bereits in den ersten Minuten des Spiels in eine schwierige Lage.

In der 54. Minute der zweiten Halbzeit traf Mastouri zum Anschlusstreffer und gab Tunesien neue Hoffnung. In der 62. Minute jedoch erzielte van Hecke den nächsten Treffer und baute die Führung der Niederlande wieder auf zwei Tore aus.

In der verbleibenden Zeit änderte sich der Spielstand nicht mehr, und die Niederlande sicherten sich den 3:1-Sieg.

WM 2026. Gruppe F, 3. Spieltag

Tunesien — Niederlande — 1:3

Tore: Mastouri, 54 — Skhiri, 3 (ET); Brobbey, 7; van Hecke, 62.

Tunesien: Damen, Valeri, Talbi, Skhiri, Bin Hamida, Abdi, Slimane (Achouri, 68), Gharbi, Khedira (Belhaj, 67), Mejbri, Mastouri.

Niederlande: Verbruggen, Dumfries, van Hecke, van Dijk, Aké, Gravenberch, de Jong, Reijnders (Kluivert, 72), Malen (Sammerveld, 72), Gakpo (Lang, 84), Brobbey (Depay, 78).

Nach diesem Ergebnis beendeten die Niederlande die Gruppe F mit 7 Punkten auf dem ersten Platz. Japan belegte mit 5 Punkten den zweiten Rang.

Schweden belegte mit 4 Punkten den dritten Platz in der Gruppe und zog ebenfalls in die K.-o.-Runde ein. Tunesien blieb mit drei Niederlagen punktlos und belegte den letzten Platz.

NiederlandeTunesienJapanSchweden
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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