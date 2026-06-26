Elfenbeinküste zieht nach Sieg gegen Curaçao ins Achtelfinale ein (Video)

Die letzten Gruppenspiele der Gruppe E bei der Weltmeisterschaft 2026 haben stattgefunden.

Die Nationalmannschaft der Elfenbeinküste besiegte Curaçao mit 2:0, belegte den zweiten Platz in der Gruppe und zog ins Achtelfinale ein.

Das Spiel begann mit aktiven Offensiven der Afrikaner. In der 7. Minute eröffnete Nicolas Pépé den Tore und brachte sein Team in Führung.

Auch in der zweiten Halbzeit behielt die Elfenbeinküste die Initiative. In der 64. Minute traf Pépé erneut zum Doppelpack und entschied die Partie praktisch.

In der verbleibenden Zeit versuchte Curaçao, den Rückstand zu verkürzen, doch die Elfenbeinküste agierte defensiv sicher und sicherte den wichtigen Sieg.

WM 2026. Gruppe E, 3. Spieltag

Curaçao — Elfenbeinküste — 0:2

Tore: Pépé, 7, 64.

Curaçao: Rum, Brenet (Sambo, 90), Gaari (Castaner, 77), Obispo, Fonville (Noslin, 77), Floranus, Comenencia (Antonis, 61), L. Bakuna, J. Bakuna, Lokadia (Kuvas, 90).

Elfenbeinküste: Fofana, Due, Kossunu, Diomande, Operi, Sangare, Kessie (Seri, 77), Diallo (Oulai, 46), Pépé (Vai, 67), Diomande (Ture, 67), Bony (Diakite, 67).

Gelbe Karten: Pépé, 35; J. Bakuna, 75; Castaner, 83.

Damit belegte die Elfenbeinküste mit 6 Punkten den zweiten Platz in der Gruppe E und erreichte die K.o.-Runde. Curaçao blieb mit 1 Punkt auf dem letzten Platz.