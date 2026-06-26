Japan sichert sich zweiten Platz nach Unentschieden gegen Schweden (video)

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Japan sichert sich zweiten Platz nach Unentschieden gegen Schweden (video)

Die Spiele des dritten Spieltags der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026 sind im Gange. In der Gruppe F trennten sich Japan und Schweden 1:1 unentschieden.

In der ersten Halbzeit agierten beide Teams vorsichtig, und es fielen keine Tore. Die entscheidenden Ereignisse ereigneten sich nach der Pause.

In der 56. Minute brachte Maeda Japan in Führung. Doch die Führung der Asiaten währte nicht lange. In der 62. Minute erzielte Elanga den Ausgleichstreffer.

In der verbleibenden Zeit versuchten beide Mannschaften, das Siegtor zu erzielen, doch das Ergebnis blieb unverändert. Somit holten Japan und Schweden jeweils einen Punkt aus der Gruppe.

WM 2026. Gruppe F, 3. Spieltag

Japan — Schweden — 1:1

Tore: Maeda, 56 — Elanga, 62.

Japan: Suzuki, Seko (Vatanabe, 75), Itakura, Ito, Sugavara, Tanaka, Kamada, Nakamura (Nagatomo, 75), Doan (Ito, 67), Maeda, Ueda.

Schweden: Zetterstrom, Lagerbiyelke, Hin, Gulmundsson, Bernhardsson (Svensson, 75), Lindelyof, Ayyari, Straud (Sema, 75), Elanga, Isak, Gyokeresh.

Nach diesem Ergebnis beendete die Niederlande die Gruppe F mit 7 Punkten als Erstplatzierte. Japan belegte mit 5 Punkten den zweiten Platz.

Schweden belegte mit 4 Punkten den dritten Platz und qualifizierte sich für die Play-off-Runde. Tunesien beendete die Gruppe auf dem letzten Platz nach drei Niederlagen.

JapanSchwedenNiederlandeTunesien
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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