WM 2026: Heute entscheidende Spiele in den Gruppen G, H und I

Die dritten Gruppenspiele der Weltmeisterschaft 2026 dauern an. Heute und morgen finden die letzten Gruppenspiele der Gruppen G, H und I statt.

Der Tagesplan beginnt mit den Spielen der Gruppe I. Norwegen und Frankreich treffen am 26. Juni um 23:59 Uhr aufeinander. Zur gleichen Zeit bestreitet Senegal sein Spiel gegen den Irak.

Diese Begegnungen werden einen großen Einfluss auf die Endplatzierungen und die Play-off-Qualifikation in Gruppe I haben. Insbesondere das Duell zwischen Frankreich und Norwegen ist entscheidend für die Gruppenführung.

Am Morgen des 27. Juni finden die entscheidenden Spiele der Gruppe H statt. Um 05:00 Uhr trifft Uruguay auf Spanien. Gleichzeitig spielen Kap Verde und Saudi-Arabien gegeneinander.

Das Spiel zwischen Spanien und Uruguay wird als eine der spannendsten Begegnungen des Spieltags erwartet. Für Kap Verde und Saudi-Arabien ist jeder Punkt wichtig, um die Play-off-Chancen zu wahren.

Um 08:00 Uhr beginnen die letzten Gruppenspiele der Gruppe G. Ägypten trifft auf den Iran, während Neuseeland gegen Belgien antritt.

Spiele am 26. und 27. Juni:

Norwegen — Frankreich — 23:59

Senegal — Irak — 23:59

Uruguay — Spanien — 05:00

Kap Verde — Saudi-Arabien — 05:00

Ägypten — Iran — 08:00

Neuseeland — Belgien — 08:00

Im dritten Spieltag gibt es keinen Raum für Fehler. Während einige Teams um den ersten Platz kämpfen, versuchen andere, sich über den zweiten Platz oder als einer der besten Gruppendritten für die Play-offs zu qualifizieren.

Daher werden nach den heutigen und morgigen Spielen die Namen der nächsten Play-off-Teilnehmer feststehen.