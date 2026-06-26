Neymars Rückkehr in die brasilianische Nationalmannschaft löst scharfe Kritik aus

Obwohl der legendäre brasilianische Stürmer Neymar nach einer langen Pause in den Kader zurückgekehrt ist, wurde sein Spiel von Experten nicht positiv aufgenommen. Die körperliche Verfassung und die Bewegungen des Starstürmers im Freundschaftsspiel gegen Schottland riefen bei ehemaligen Spielern und Analysten ernsthafte Einwände hervor. Dies berichtete Goal.com Nachrichten berichtet.

Brasilien gewann das im Hard Rock Stadium in Miami ausgetragene Spiel mit 3:0. Neymar kam in der zweiten Halbzeit eingewechselt und beendete damit eine Pause von genau 981 Tagen nach einer schweren Knieverletzung im Oktober 2023. Seine Rückkehr verlief jedoch nicht so glanzvoll wie erwartet.

"Eine emotional getroffene Entscheidung"

Der ehemalige schottische Nationalspieler und heute renommierte Experte Craig Burley kritisierte Neymars Leistung in einem Auftritt auf dem Sender ESPN scharf. Seiner Meinung nach basierte die Entscheidung von Trainer Carlo Ancelotti , Neymar in den Kader zu berufen, mehr auf Emotionen als auf sportlichen Kennzahlen. Burley bezeichnete die Bewegungen des Stürmers als "träge und hinter dem Spieltempo herhinkend".

"Ich verstehe, dass die Fans und ganz Brasilien über die Rückkehr dieses legendären Spielers aufgeregt sind. Aber wenn ich ein Spieler wie Joao Pedro wäre, der nicht im Kader stand, würde ich sagen, dass dies eine rein emotionale Wahl war. Er bewegte sich sehr schwerfällig auf dem Platz; es wirkte, als würde das Spiel an ihm vorbeiziehen", betonte der Experte.

Burley fügte hinzu, dass ein Spieler in diesem Zustand dem Team in den entscheidenden Phasen eines Turniers nicht helfen könne. Seinen Worten zufolge könnte es riskant sein, auf Neymar zu setzen, wenn es im Kader physisch stärkere Optionen wie Matheus Cunha, Igor Thiago und Endrick gibt, auch wenn diese weniger erfahren sind.

Statistiken und psychischer Zustand

Trotz der Kritik zeigen die technischen Daten, dass Neymar in seiner kurzen Zeit auf dem Platz drei Torchancen kreiert hat. Es war jedoch deutlich erkennbar, dass seine Dynamik und seine Fähigkeit, Verteidiger zu überwinden, nicht mehr auf dem früheren Niveau sind. Nach Spielende konnte der Fußballer seine Tränen auf dem Feld nicht zurückhalten.

Neymar selbst erklärte dies als emotionale Erleichterung nach fast drei Jahren Abwesenheit. Für den brasilianischen Star wird diese Rückkehr nicht nur als sportlicher, sondern als großer Willenssieg gesehen. Dennoch hängt der Erfolg der brasilianischen Nationalmannschaft bei künftigen Großturnieren davon ab, wie schnell Neymar seine frühere sportliche Form wiedererlangen kann.