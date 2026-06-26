Real Madrid will zwei Spieler für Enzo Fernandez anbieten

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Real Madrid will zwei Spieler für Enzo Fernandez anbieten

Chelsea-Mittelfeldspieler Enzo Fernandez ist zu einem der Haupttransferziele von Real Madrid geworden, berichtet Defensa Central.

Der Quelle zufolge prüft der Präsident des 'Königlichen', Florentino Perez, ernsthaft die Möglichkeiten, den 25-jährigen Argentinier nach Madrid zu holen.

Berichten zufolge ist Real Madrid bereit, Chelsea für den Transfer von Fernandes zwei Spieler gleichzeitig anzubieten. Die Madrilenen könnten Außenverteidiger Alvaro Carreras und Mittelfeldspieler Eduardo Camavinga als Teil des Deals an den Londoner Club abgeben.

Enzo Fernandez gilt als einer der wichtigsten Spieler im Mittelfeld von Chelsea. Daher wird erwartet, dass sein Transfer nicht einfach wird.

Der Marktwert des Argentiniers wird auf 90 Millionen Euro geschätzt. Sein aktueller Vertrag bei den 'Blues' läuft bis Ende Juni 2032.

Die Hauptfrage ist nun, ob Chelsea ein potenzielles Angebot mit Carreras und Camavinga in Betracht zieht oder es vorzieht, Enzo Fernandez im Team zu behalten.

Real MadridChelseaEnzo FernandezFlorentino Perez
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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