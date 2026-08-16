Juventus bereitet sich auf große Veränderungen in der Abwehr vor

Der Turiner Klub Juventus setzt seine aktive Arbeit auf dem Transfermarkt fort und plant, seinen Kader deutlich zu verändern. Der Transfer des kolumbianischen Innenverteidigers Jhon Lucumi vom FC Bologna steht kurz vor dem Abschluss und dürfte sich auf weitere Spieler auswirken, wodurch eine Transferkette entstehen könnte. Laut Tuttosport wird die Ankunft des neuen Spielers die Zukunft mehrerer Abwehrspieler im Kader verändern. Goal.com berichtet .

Die Zukunft der Verteidiger und das Interesse auf dem Transfermarkt

Die Juventus-Führung arbeitet derzeit nicht nur intensiv an der Verpflichtung neuer Spieler, sondern auch am Abbau des Überhangs im Kader. Der Quelle zufolge steht bereits fest, dass mindestens einer der Verteidiger Daniele Rugani, Federico Gatti und Juan Cabal den Klub verlassen wird. Für jeden von ihnen haben mehrere Vereine Interesse bekundet, und die Verhandlungen wurden bereits aufgenommen.

Insbesondere mehrere italienische Teams bemühen sich um die Dienste des erfahrenen Verteidigers Daniele Rugani. Monza, Sassuolo und Udinese haben offiziell angefragt, um den Spieler zu verpflichten. Ruganis Erfahrung in der Serie A dürfte für diese Vereine ein wichtiger Faktor sein.

Die Pläne französischer und italienischer Klubs

Auch die Zukunft von Federico Gatti steht im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Der französische Klub Olympique Marseille zeigt Interesse an ihm. Berichten zufolge ist die Juventus-Führung jedoch unzufrieden damit, dass das erste Angebot des französischen Vereins eine Leihe mit Kaufoption vorsieht. Der Turiner Klub ist nur bereit, einen direkten Transfer oder Angebote mit anderen vorteilhaften Bedingungen zu prüfen.

Das Interesse an Gatti beschränkt sich nicht auf Frankreich. Berichten in nationalen und internationalen Sportmedien zufolge beobachtet auch der SSC Neapel die Situation um den Verteidiger aufmerksam. Die Aktivitäten des Klubs aus Neapel hängen in dieser Angelegenheit jedoch direkt vom Ausgang der Verhandlungen mit Chelsea-Verteidiger Benoît Badiashile ab.

Die mögliche Rückkehr von Juan Cabal nach Bologna

Auch ein weiterer Juventus-Verteidiger, Juan Cabal, könnte bald den Verein wechseln. Der Kolumbianer soll unabhängig vom Transfer von Jhon Lucumi zum FC Bologna wechseln. Laut Tuttosport könnte das Geschäft als Leihe abgewickelt werden, und der Spieler selbst soll einem Wechsel zu den Rossoblù positiv gegenüberstehen.

Die Juventus-Führung will diese Transfers kurzfristig abschließen, um den Kader vor der Saison zu optimieren und das finanzielle Gleichgewicht zu wahren. Mit der offiziellen Bekanntgabe der Verpflichtung von Jhon Lucumi dürfte sich die Transferaktivität rund um die anderen Verteidiger des Klubs weiter intensivieren.