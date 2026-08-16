Xiaomis erstes Smartphone wird 15 Jahre alt

Heute, am 16. August, wird eines der wichtigsten Daten in Xiaomis Geschichte der Mobiltechnologie gefeiert. Wie ixbt.com berichtet, ist Xiaomis erstes Smartphone, das an diesem Tag im Jahr 2011 in Peking vorgestellt wurde, 15 Jahre alt geworden. Anlässlich dieses Jubiläums gratulierte Wang Xiaoyan, stellvertretender Vorsitzender der Xiaomi Group und Leiter der chinesischen Unternehmenssparte, allen treuen Fans. Darüber berichtete Ixbt.com berichtete .

Xiaomi wurde tatsächlich am 6. April 2010 gegründet. Bereits im August desselben Jahres begannen die Spezialisten mit dem Testen der berühmten MIUI-Oberfläche. Das ein Jahr später vorgestellte erste Gerät war Xiaomis erster Schritt in den Mobilfunkmarkt und legte den Grundstein für die späteren großen Erfolge des Unternehmens.

Die technischen Daten des historischen Geräts

Das erste Xiaomi-Smartphone galt für seine Zeit als fortschrittlich und wurde für 1.999 Yuan angeboten. Im Vergleich zu modernen Flaggschiffmodellen wirkt das Gerät zwar schlicht, verfügte damals jedoch über leistungsstarke technische Daten:

4-Zoll-Display mit einer Auflösung von 854 × 480 Pixeln;

Dual-Core-Prozessor Qualcomm Snapdragon MSM8260 mit einer Taktfrequenz von 1.5 GHz;

1 GB RAM und 4 GB interner Speicher;

Akku mit einer Kapazität von 1930 mAh.

Das Gerät lief mit MIUI-Software auf Basis des Betriebssystems Android 2.3.

Der Weg zum globalen Marktführer

In den vergangenen 15 Jahren hat sich Xiaomi von einem kleinen Startup zu einem globalen Technologiekonzern entwickelt. Was mit der Herstellung eines einzigen erschwinglichen Smartphones begann, machte das Unternehmen zu einem der größten Akteure auf dem weltweiten Mobilfunkmarkt. Xiaomi gewinnt das Vertrauen von Millionen Nutzern nicht nur mit Smartphones, sondern auch mit zahlreichen Geräten seines smarten Ökosystems.