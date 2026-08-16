Manchester Citys Kapitäne: Enzo Maresca stellt eine neue Gruppe zusammen

Enzo Maresca hat bei der Bildung des Kapitänsrats von Manchester City weitreichende Veränderungen vorgenommen. Während der Klub seinen Kader erneuert, arbeitet der Cheftrainer daran, die Führungsspieler der Mannschaft zu bestimmen. Die Situation um den spanischen Mittelfeldspieler Rodri und seine Zukunft sorgt jedoch für intensive Diskussionen im Team. Goal.com berichtet darüber.

Wie Goal.com berichtet, sind Ruben Dias und Erling Haaland nach Bernardo Silvas Wechsel zu Real Madrid die einzigen verbliebenen Spieler aus der Kapitänsgruppe der vergangenen Saison. Der Cheftrainer erklärte, dass er vor dem Ende des Transferfensters keine endgültige Entscheidung treffen wolle und noch zwei weitere Führungsspieler auswählen werde.

Kapitänsverantwortung und Taktik

Maresca betonte ausdrücklich, dass das Kapitänsamt einem Spieler keinerlei Privilegien oder Freiheiten einräume. Im Gegenteil: Die Anforderungen seien sogar höher. Seiner Ansicht nach hat Ruben Dias durch seinen Charakter auf dem Platz und innerhalb der Mannschaft bereits bewiesen, dass er ein echter Anführer ist.

Gleichzeitig gibt es ein kleines, humorvolles taktisches Problem im Zusammenhang mit Erling Haaland als Träger der Kapitänsbinde. Der italienische Trainer erklärte, dass er den Kapitän nach einem Tor gewöhnlich sofort zu sich rufe, um taktische Anweisungen zu geben. Mit dem norwegischen Stürmer könnte es diesbezüglich daher zu Missverständnissen kommen.

Fragen rund um Rodri und Barcelonas Interesse

Einer der bemerkenswertesten Punkte in Marescas Aussage war, dass Rodris Name in der Kapitänsliste fehlte. Obwohl Barcelona ein Angebot über 60 Millionen Euro für den Mittelfeldspieler abgelehnt bekommen hat, soll der Spieler selbst unbedingt nach Katalonien wechseln wollen.

Berichten zufolge unternimmt Rodri Maßnahmen, um nicht zum Trainingszentrum der Mannschaft zurückzukehren, da die Verhandlungen zwischen den Parteien in eine entscheidende Phase eingetreten sind. Dennoch betonte der Cheftrainer nachdrücklich, dass er die Rückkehr des Spielers zum Training am 14. August erwartet.

Da die Transferaktivitäten des Klubs noch nicht abgeschlossen sind, plant Maresca, seine Saisonvorbereitung erst nach dem offiziellen Ende des Sommertransferfensters abzuschließen. Vorerst wird erwartet, dass Ruben Dias die Mannschaft als Hauptkapitän in die neue Saison führt.