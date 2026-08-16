Frank Lampard will zwei Chelsea-Spieler verpflichten

Coventrys Cheftrainer Frank Lampard arbeitet daran, zwei Spieler seines ehemaligen Klubs Chelsea zu verpflichten. Der Verein, der sich auf die Rückkehr in die Premier League vorbereitet, zeigt sich in den letzten Tagen des Transferfensters aktiv, um den Kader zu verstärken. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Goal.com hatte Lampard zuvor den Wunsch geäußert, Mykhailo Mudryk in seiner Mannschaft zu sehen. Der ukrainische Nationalspieler war nach einer langen Sperre im Zusammenhang mit einem Dopingfall zu Xabi Alonsos Kader zurückgekehrt. Der Spieler war wegen Meldonium seit November 2024 gesperrt und hat seine ein Jahr und acht Monate dauernde Strafe inzwischen verbüßt.

Lampards Transferpläne

Mykhailo Mudryk würde lieber in der Premier League bleiben, als zum französischen Klub Strasbourg zu wechseln. Coventrys Cheftrainer glaubt, dass die Schnelligkeit und Spielweise des ukrainischen Flügelspielers entscheidend für den Klassenerhalt des Teams in der höchsten Spielklasse sein könnten.

Lampards Transferziele beschränken sich nicht auf Mudryk. Nach Angaben von TalkSPORT-Reporter Alex Crook versucht der erfahrene Trainer außerdem, das Chelsea-Akademieprodukt Josh Acheampong zu seinem Team zu holen.

Kaderveränderungen und Perspektiven

Der 20-jährige Verteidiger hat seit seinem Debüt im Jahr 2024 insgesamt 44 Einsätze für die erste Mannschaft absolviert. Der Londoner Klub hatte das junge Talent zunächst als unverkäuflich eingestuft, doch diese Entscheidung könnte sich in den letzten Tagen des Transferfensters ändern.

Chelseas Cheftrainer Xabi Alonso arbeitet weiter am Umbau des Kaders. Die Verpflichtung von Maxence Lacroix von Crystal Palace für 52 Millionen Pfund sowie Trevoh Chalobahs Wechsel zu Como dürften Acheampongs Einsatzchancen erheblich einschränken.

Daher könnte die Vereinsführung aus London offen dafür sein, den jungen Spieler zu verleihen oder zu verkaufen, damit er unter Lampard Erfahrung sammelt. Coventry bereitet sich derweil intensiv auf die ersten Herausforderungen in der Premier League vor.