HyperOS 4 auf Android-17-Basis für Xiaomi Mi 6 veröffentlicht

·3·Technologie
HyperOS 4 auf Android-17-Basis für Xiaomi Mi 6 veröffentlicht

Der renommierte Entwickler Rlightz7iF_RLZ hat ein weiteres interessantes Projekt vorgestellt. Laut ixbt.com wurde eine spezielle Version des Betriebssystems HyperOS 4 für das legendäre Xiaomi Mi 6 entwickelt, das 2017 auf den Markt kam. Diese Nachricht war eine echte Überraschung in der Technikwelt, denn das veraltete Gerät ohne offiziellen Support kann nun die Möglichkeiten der neuesten Software ausprobieren. Ixbt.com berichtet .

Die neue alternative Firmware wurde unter der Versionsnummer 4.0.0.9.XCACNXM veröffentlicht und basiert auf dem internen HyperOS-4-System für das Modell Xiaomi 17. Das System bietet moderne Funktionen und basiert auf dem Betriebssystem Android 17. Viele waren überrascht, dass das mit einem Snapdragon 835 ausgestattete und seit Jahren als veraltet geltende Smartphone selbst mit einem derart komplexen System relativ flüssig läuft.

Warnhinweise zur Nutzung

Experten und der Entwickler selbst betonen jedoch, dass es sich bei diesem System lediglich um eine experimentelle Version handelt. Die Firmware enthält weiterhin zahlreiche Fehler, und einige Funktionen arbeiten möglicherweise nicht vollständig. Daher wird dringend davon abgeraten, dieses Update auf einem hauptsächlich im Alltag verwendeten Smartphone zu installieren.

Solche Experimente aus der Entwicklergemeinschaft richten sich vor allem an Technikbegeisterte und neugierige Nutzer. Sie ermöglichen es, die technischen Grenzen älterer Geräte zu testen und die Benutzeroberfläche eines neuen Betriebssystems kennenzulernen – mehr nicht.

Der Beitrag unabhängiger Entwickler

Wir erinnern daran, dass das Xiaomi Mi 6 einst zu den beliebtesten Flaggschiff-Modellen auf dem Markt gehörte und die Käufer begeisterte. Das Unternehmen hat die Bereitstellung größerer Updates für dieses Modell bereits vor langer Zeit offiziell eingestellt. Nach den letzten offiziellen Versionen blieb das Smartphone über einen längeren Zeitraum ohne neue Funktionen.

Dank unabhängiger Entwickler und Enthusiasten erlebt das Gerät jedoch seinen zweiten Frühling. Zuvor wurden bereits inoffizielle Ports der MIUI-13- und MIUI-14-Oberflächen für dieses Modell entwickelt. Nun, genau neun Jahre später, ist es dem damaligen Flaggschiff gelungen, das moderne System HyperOS 4 auszuführen.

XiaomiHyperOSAndroid 17Xiaomi Mi 6Technologie
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Samsung Galaxy S27 könnte ein ungewöhnliches Design erhaltenSamsung Galaxy S27 könnte ein ungewöhnliches Design erhaltenHeute, 12:53SpaceX bringt zwei Falcon 9-Raketen in Rekordzeit ins AllSpaceX bringt zwei Falcon 9-Raketen in Rekordzeit ins AllHeute, 12:29Honor soll 2027 ein neues mysteriöses Gerät vorstellenHonor soll 2027 ein neues mysteriöses Gerät vorstellenHeute, 11:59Samsung führt künstliche Intelligenz in die Halbleiterproduktion einSamsung führt künstliche Intelligenz in die Halbleiterproduktion einHeute, 09:51Großes Innovationszentrum für Raumfahrt und Verteidigung wird in Bulgarien gebautGroßes Innovationszentrum für Raumfahrt und Verteidigung wird in Bulgarien gebautHeute, 08:54Spezielle Strahlenschutzweste AstroRad getestetSpezielle Strahlenschutzweste AstroRad getestetHeute, 03:28
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
US-Käufer erwirbt leistungsstarken Gaming-PC zum Rekordpreis im Laden
US-Käufer erwirbt leistungsstarken Gaming-PC zum Rekordpreis im Laden
Erste Details zur Samsung Galaxy S27-Serie: Unternehmen arbeitet an einem «Neuen Wunder»
Erste Details zur Samsung Galaxy S27-Serie: Unternehmen arbeitet an einem «Neuen Wunder»
Tesla stellt neues Laufrad für Kinder vor
Tesla stellt neues Laufrad für Kinder vor
Honor Robot Phone feiert Debüt auf dem Fußballplatz: Die Möglichkeiten des 4D-Kamera-Smartphones
Honor Robot Phone feiert Debüt auf dem Fußballplatz: Die Möglichkeiten des 4D-Kamera-Smartphones