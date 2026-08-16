HyperOS 4 auf Android-17-Basis für Xiaomi Mi 6 veröffentlicht

Der renommierte Entwickler Rlightz7iF_RLZ hat ein weiteres interessantes Projekt vorgestellt. Laut ixbt.com wurde eine spezielle Version des Betriebssystems HyperOS 4 für das legendäre Xiaomi Mi 6 entwickelt, das 2017 auf den Markt kam. Diese Nachricht war eine echte Überraschung in der Technikwelt, denn das veraltete Gerät ohne offiziellen Support kann nun die Möglichkeiten der neuesten Software ausprobieren. Ixbt.com berichtet .

Die neue alternative Firmware wurde unter der Versionsnummer 4.0.0.9.XCACNXM veröffentlicht und basiert auf dem internen HyperOS-4-System für das Modell Xiaomi 17. Das System bietet moderne Funktionen und basiert auf dem Betriebssystem Android 17. Viele waren überrascht, dass das mit einem Snapdragon 835 ausgestattete und seit Jahren als veraltet geltende Smartphone selbst mit einem derart komplexen System relativ flüssig läuft.

Warnhinweise zur Nutzung

Experten und der Entwickler selbst betonen jedoch, dass es sich bei diesem System lediglich um eine experimentelle Version handelt. Die Firmware enthält weiterhin zahlreiche Fehler, und einige Funktionen arbeiten möglicherweise nicht vollständig. Daher wird dringend davon abgeraten, dieses Update auf einem hauptsächlich im Alltag verwendeten Smartphone zu installieren.

Solche Experimente aus der Entwicklergemeinschaft richten sich vor allem an Technikbegeisterte und neugierige Nutzer. Sie ermöglichen es, die technischen Grenzen älterer Geräte zu testen und die Benutzeroberfläche eines neuen Betriebssystems kennenzulernen – mehr nicht.

Der Beitrag unabhängiger Entwickler

Wir erinnern daran, dass das Xiaomi Mi 6 einst zu den beliebtesten Flaggschiff-Modellen auf dem Markt gehörte und die Käufer begeisterte. Das Unternehmen hat die Bereitstellung größerer Updates für dieses Modell bereits vor langer Zeit offiziell eingestellt. Nach den letzten offiziellen Versionen blieb das Smartphone über einen längeren Zeitraum ohne neue Funktionen.

Dank unabhängiger Entwickler und Enthusiasten erlebt das Gerät jedoch seinen zweiten Frühling. Zuvor wurden bereits inoffizielle Ports der MIUI-13- und MIUI-14-Oberflächen für dieses Modell entwickelt. Nun, genau neun Jahre später, ist es dem damaligen Flaggschiff gelungen, das moderne System HyperOS 4 auszuführen.