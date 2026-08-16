Manchester United will Bayern-Verteidiger Kim Min-jae verpflichten

Der englische Klub Manchester United ist an der Verpflichtung des südkoreanischen Verteidigers Kim Min-jae interessiert, der beim FC Bayern eine schwierige Phase durchlebt. Laut Goal.com hat Michael Carrick mit der Arbeit an dem Transfer begonnen, um die Defensive zu stärken und um einen erfahrenen Spieler zu ergänzen, wie Goal.com berichtet .

Obwohl der Klub im Winter-Transferfenster aktiv war, ist sich die Vereinsführung bewusst, dass weitere Veränderungen am Kader notwendig sind, um auf höchstem Niveau konkurrenzfähig zu sein. Insbesondere die häufigen Verletzungen der Innenverteidiger Lisandro Martínez und Leny Yoro bereiten dem Trainerteam Sorgen. Angesichts des fortschreitenden Alters von Harry Maguire benötigt die Mannschaft dringend einen zuverlässigen Verteidiger für die langfristige Planung.

Kim Min-jae wechselte 2023 für 50 Millionen Euro von Napoli zum Münchner Klub. Mit seiner Schnelligkeit und körperlichen Stärke gilt er als Kandidat, der die Anforderungen von Manchester United vollständig erfüllt. Die Zukunft des Spielers in München ist jedoch weiterhin ungewiss.

Bayern will den Spieler nicht abgeben

Nach Angaben des Bayern-Insider-Journalisten Christian Falk beobachtet der englische Klub die Situation des Verteidigers genau. Falk zufolge ist an den Berichten, wonach der Südkoreaner auf der Liste von Manchester United steht, etwas dran. Der Spieler selbst konzentriert sich derzeit jedoch ausschließlich darauf, seinen Platz beim FC Bayern zurückzuerobern.

Das von Vincent Kompany angeführte Trainerteam hat den Gewinn der Champions League in dieser Saison zum Hauptziel erklärt. Deshalb benötigt der deutsche Klub einen tiefen Kader, um angesichts von Verletzungen und eines engen Spielplans Schwierigkeiten zu vermeiden. Ein Verkauf von Kim Min-jae könnte die Möglichkeiten der Mannschaft in der Innenverteidigung deutlich einschränken.

Wichtige Prüfungen warten auf Carrick

Solange die Transfergerüchte anhalten, muss Michael Carrick seine gesamte Aufmerksamkeit auf die kommenden Spiele in der Premier League richten. Insbesondere nachdem sich Lisandro Martínez bei einem Einsatz für Argentinien erneut verletzt hat, ist der Trainer gezwungen, sich auf die derzeit verfügbaren Spieler zu konzentrieren.

Die Verantwortlichen und das Trainerteam des FC Bayern wollen Kim derzeit im Verein halten. Der Spieler selbst ist mit seiner Rolle in München nicht unzufrieden, was einen Transfer zusätzlich erschwert. Dennoch wird erwartet, dass Manchester United vor dem Ende des Transferfensters einen weiteren Versuch unternimmt.