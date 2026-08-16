Die Ergebnisse der englischen Premier League in den vergangenen Jahren und die Probleme des Klubs werden von Fußballexperten und ehemaligen Spielern weiterhin intensiv diskutiert. Nach Angaben von Sportmediaset löste die deutliche Niederlage von Manchester United im jüngsten Testspiel scharfe Kritik von Klublegende Gary Neville aus. In seinen Analysen kritisierte der ehemalige Verteidiger die Schwächen der Mannschaftsleistung offen. Goal.com berichtete .

Milan konnte die Partie gewinnen. Gary Neville zufolge war der englische Klub trotz des Fehlens mehrerer wichtiger Stammspieler im gegnerischen Aufgebot nicht in der Lage, die Räume auf dem Platz zu nutzen, und erlitt eine blamable Niederlage. Seinen Worten zufolge durchbrach Milan, das in den vergangenen Spielen nicht gewinnen konnte, die Abwehr von Manchester United mühelos.

Spielverlauf und Torflut

Die Partie war voller unerwarteter Ereignisse und bot den Fans zahlreiche Tore. Die Gastgeber gingen bereits in der zweiten Minute durch Harry Maguire in Führung. Milan übernahm jedoch die Initiative und stellte mit druckvollen Angriffen den Ausgleich her. Samuel Chukwueze erzielte in der 37. Minute das 1:1. Zwar brachte Dorgu Manchester United zu Beginn der zweiten Halbzeit erneut in Führung, danach dominierte der Gegner das Geschehen jedoch vollständig.

Für Milan trugen sich auch Spieler wie Cisse, Ramos und Ruben Loftus-Cheek in die Torschützenliste ein. Am Ende gewann Milan die Partie deutlich. Es war zu sehen, dass die Trainer an der Seitenlinie mit der Aufstellung experimentierten, was sich auf die Qualität des Spiels auswirkte.

Gary Nevilles Ansichten zur Transferpolitik

Der 51-jährige ehemalige Fußballer erinnerte an die goldene Ära unter Sir Alex Ferguson und nannte die Verpflichtung neuer Spieler als einzige Lösung für die aktuellen Probleme. Seiner Aussage nach benötigt die Mannschaft dringend neue Kräfte, insbesondere konkurrenzfähige Spieler auf hohem Niveau. Mit dem aktuellen Kader sei kein langfristiger Erfolg möglich, während die Unordnung in der Defensive grundlegende Veränderungen erfordere.

Während der Partie nahmen die Trainer beider Teams zahlreiche Wechsel vor und testeten auch junge Spieler von der Ersatzbank. Experten stellten jedoch besonders fest, dass die Hauptprobleme—mangelhaftes Zusammenspiel und fehlende Konstanz—weiter bestehen. Gary Nevilles Kritik erinnerte erneut an die schwierigen Aufgaben, vor denen die Führung von Manchester United steht.