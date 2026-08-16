Juventus steht kurz vor dem Abschluss des Transfers von Emiliano Martínez

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Juventus steht kurz vor dem Abschluss des Transfers von Emiliano Martínez

Juventus Turin arbeitet in den letzten Tagen des Sommer-Transferfensters weiter intensiv daran, den Kader zu verstärken. Wie The Athletic berichtet, steht der erfahrene Torhüter, den Cheftrainer Luciano Spalletti seit Längerem fordert, kurz vor einer Einigung. Der Torhüter von Argentinien und Aston Villa, Emiliano Martínez, dürfte seine Karriere in der italienischen Serie A fortsetzen. Goal.com berichtet dies.

Eine der wichtigsten Aufgaben für Juventus seit der Öffnung des Transferfensters bestand darin, einen zuverlässigen Torhüter zu finden, der auch mit dem Ball am Fuß sicher ist. Nachdem der Trainerstab mit den Leistungen von Di Gregorio und Perin nicht vollständig zufrieden war, fiel die Wahl schließlich auf den argentinischen Schlussmann, der unter dem Spitznamen Dibu bekannt ist. Der Spieler selbst hatte Aston Villa seinen Wechselwunsch mitgeteilt und sich mit dem Klub aus Turin bereits auf die Vertragsbedingungen geeinigt.

Finanzielle Differenz und letzte Verhandlungen

Laut David Ornstein, Journalist von The Athletic, sind die Verhandlungen zwischen den Klubs in den vergangenen Stunden in die entscheidende Phase eingetreten. Juventus hat Aston Villa ein neues Angebot über insgesamt 10 Millionen Euro vorgelegt: 7 Millionen Euro als garantierte Zahlung sowie 3 Millionen Euro an Boni. Der englische Klub fordert jedoch eine direkte Zahlung von 10 Millionen Euro ohne Bonuszahlungen.

Da die finanzielle Differenz zwischen den Parteien inzwischen sehr gering ist, wird erwartet, dass die Einigung bald offiziell bekannt gegeben wird. Aston Villa hat seinerseits bereits damit begonnen, die Lücke zu schließen, die der argentinische Schlussmann hinterlassen würde. Nachdem der Transfer von Zion Suzuki zwischen Paris Saint-Germain und Parma gescheitert ist, ergreift der englische Klub neue Maßnahmen, um das Problem auf der Torhüterposition zu lösen.

Spallettis Wunsch und Veränderungen im Kader

Der Abschied von Emiliano Martínez beim englischen Klub hing davon ab, dass Aston Villa einen anderen Torhüter als Ersatz für ihn findet. Nach den jüngsten Informationen erzielt die Vereinsführung dabei die notwendigen Einigungen, was den Wechsel von Dibu Martínez nach Italien beschleunigen dürfte. Auch die ursprüngliche Ablöseforderung von 15 Millionen Euro ist in den vergangenen Tagen gesunken, was die Hoffnungen von Juventus weiter steigert.

Sollte der Transfer erfolgreich abgeschlossen werden, hätte Luciano Spalletti eines der wichtigsten Probleme seiner Mannschaft gelöst. Emiliano Martínez’ große internationale Erfahrung und seine Stärke beim Halten von Elfmetern werden Juventus in den kommenden Spielen zweifellos einen großen Vorteil verschaffen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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