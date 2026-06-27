Heiße Schlachten beginnen: Brutale Play-off-Paarungen bekannt

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Heiße Schlachten beginnen: Brutale Play-off-Paarungen bekannt

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 auf der anderen Seite des Ozeans geht in ihre spannendste Phase! Heute, am 27. Juni endeten die letzten Gruppenspiele der Gruppen E, H und G, und die mit Spannung erwarteten Play-off-Plätze wurden vergeben.

Bei dieser historischen Weltmeisterschaft, die in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen wird, ist jede Sekunde intensiv. Nach den emotionalen Begegnungen der Gruppenphase stehen nun die Paarungen für das Achtelfinale fest.

Wer gegen wen? Der Spielplan der feurigen Duelle

In der nächsten Runde des Turniers erwarten uns die folgenden interessanten und unerwarteten Begegnungen. Welche Teams werden Ihrer Meinung nach das Viertelfinale erreichen?

Kampf der Eliten

Harter Wettbewerb

Deutschland

Paraguay

Frankreich

Schweden

Südafrika

Kanada

Niederlande

Marokko

USA

Bosnien und Herzegowina

Brasilien

Japan

Elfenbeinküste

Norwegen

Argentinien

Kap Verde

Australien

Ägypten

Heiße Schlachten beginnen: Brutale Play-off-Paarungen bekannt

Wird der amtierende Champion seinen Thron verteidigen?

Unter diesen Paarungen wird der Blick der Fußballfans zweifellos auf dem amtierenden Weltmeister liegen — Argentinien Nationalmannschaft.

Die Intrige: Messis Teamkollegen treffen diesmal auf Kap Verde, einen der unerwartetsten und kämpferischsten Vertreter des Turniers. Auf dem Papier ist Argentinien zwar der klare Favorit, aber in den Play-offs regieren immer die Sensationen!

Zudem fordern die Gastgeber USA Bosnien im eigenen Land heraus, während Kanada versucht, die gefährliche afrikanische Mannschaft Südafrika zu bezwingen. Die Spiele Brasilien gegen Japan und Niederlande gegen Marokko versprechen echte Fußball-Shows!

Bald beginnen die alles entscheidenden Spiele. Welches Nationalteam unterstützen Sie? Verfolgen Sie die Ergebnisse weiterhin mit uns!

ArgentinienBrasilienUSAKanadaMexiko
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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