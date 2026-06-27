Frenkie de Jong: 'Messi ist der beste Fußballer der Geschichte'

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Frenkie de Jong: 'Messi ist der beste Fußballer der Geschichte'

Der niederländische Nationalspieler Frenkie de Jong lobte die Leistung des argentinischen Kapitäns Lionel Messi bei der Weltmeisterschaft 2026.

De Jong betonte, dass es ihn nicht überrasche, dass Messi immer noch auf so hohem Niveau agiere.

"Nein, ich bin nicht überrascht, dass Messi immer noch auf diesem Niveau spielt. Messi ist Messi. Er ist der beste Fußballer der Geschichte, daher überrascht mich seine Leistung nicht", zitiert Diario Ole den Niederländer.

Zur Erinnerung: Argentinien gewann das Spiel der zweiten Runde der Weltmeisterschaft gegen Österreich mit 2:0. Messi erzielte in dieser Partie einen Doppelpack und erhöhte seine Trefferquote bei Weltmeisterschaften auf 18.

Zudem führt der argentinische Star die Torschützenliste der WM 2026 mit 5 Toren an.

Zur Information: Die Weltmeisterschaft 2026, die in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen wird, dauert bis zum 19. Juli.

Frenkie de JongLionel MessiArgentinienUSAKanada
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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