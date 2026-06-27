Manuel Ugarte, Mittelfeldspieler von Manchester United und der uruguayischen Nationalmannschaft, ist nach einer erfolglosen Teilnahme an der Weltmeisterschaft mit einem ernsthaften Problem konfrontiert. Zusammen mit dem Ausscheiden der uruguayischen Nationalmannschaft aus dem Turnier musste auch der Spieler das Feld auf einer Trage und unter Tränen verlassen. Ersten Informationen zufolge könnte eine Knieverletzung den Fußballer langfristig vom Profifußball fernhalten. Dies berichtet Goal.com berichtet gibt die Seite an.

Der Vorfall ereignete sich in der 44. Minute des entscheidenden Spiels gegen Spanien. Manuel Ugarte verdrehte sich das Knie infolge einer versehentlichen Kollision mit seinem Teamkollegen Mathias Olivera. Für den Mittelfeldspieler, der vor dem Spiel in einer hervorragenden Form war und während der Partie alle Zweikämpfe gewann, war dies ein unerwarteter Schlag. Laut Goal.com löst der Zustand des Spielers bei den Vereinsärzten ernsthafte Besorgnis aus.

Scheitern der Transferpläne

Diese Verletzung ist nicht nur ein Schlag für die Karriere des Spielers, sondern auch für die Sommer-Transferstrategie von Manchester United. Die Vereinsführung hatte geplant, den Kader mithilfe der Einnahmen aus dem Verkauf von Manuel Ugarte grundlegend zu erneuern. Nun könnte der Beginn eines langfristigen Rehabilitationsprozesses des Spielers diese Pläne komplett durchkreuzen.

Laut dem bekannten Insider Fabrizio Romano versuchen die Verantwortlichen von Manchester United derzeit, Kontakt mit den Vertretern des Spielers aufzunehmen, um die Schwere der Verletzung zu klären. Sollten die medizinischen Untersuchungen eine Operation erforderlich machen, wird der Spieler sicher für mindestens ein halbes Jahr ausfallen. Dies würde dazu führen, dass andere interessierte Vereine die Verhandlungen abbrechen.

Auch die finanzielle Lage des Vereins und die Frage der Registrierung neuer Spieler stehen nun infrage. Manuel Ugarte wurde als einer der wichtigsten verkaufbaren Vermögenswerte des Teams angesehen. Nun sieht sich die Vereinsführung gezwungen, Alternativen zur Budgetauffüllung zu prüfen, also andere Spieler zu verkaufen.

Der uruguayische Fußballer wird voraussichtlich Anfang nächster Woche einer eingehenden medizinischen Untersuchung unterzogen. Die Scan-Ergebnisse werden zeigen, wie stark die Kniebänder geschädigt sind. Für die Fans von Manchester United und den Trainerstab ist dies ein unerwarteter Verlust, da das Team das Ziel hatte, durch Transfers Mittel zu beschaffen, um das Mittelfeld vor der nächsten Saison zu verstärken.

Bisher gibt es keine offizielle Erklärung zur Genesungszeit des Spielers, doch Experten betonen, dass solche Verletzungen in der Regel viel Zeit in Anspruch nehmen. Für Manchester United ist die Suche nach neuen Finanzquellen vor dem Schließen des Sommer-Transferfensters zur Priorität geworden.