Cannavaro spricht über Pläne vor dem Spiel Usbekistan gegen Kongo

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Cannavaro spricht über Pläne vor dem Spiel Usbekistan gegen Kongo

Der Cheftrainer der usbekischen Nationalmannschaft, Fabio Cannavaro, und Kapitän Eldor Shomurodov nahmen an einer Pressekonferenz vor dem entscheidenden Gruppenspiel der Weltmeisterschaft gegen den Kongo teil.

Cannavaro betonte, dass der Gegner physisch gut vorbereitet sei. Gleichzeitig erklärte er, dass die usbekische Nationalmannschaft bereit sei, um das Ergebnis zu kämpfen und mit dem Ziel des Sieges auf den Platz gehen werde.

Der Cheftrainer merkte an, dass die Teilnahme an der Weltmeisterschaft eine große Erfahrungsschule für die Spieler sei. Seiner Meinung nach sollten die Spieler ruhig, ohne übermäßigen Druck und mit Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten agieren.

Cannavaro kommentierte auch den Torhüterwechsel für das zweite Spiel. Er sagte, dass diese Entscheidung mit dem Wunsch des Trainerstabs zusammenhänge, allen Spielern eine Chance zu geben.

Der Trainer führte die Qualifikation Usbekistans für die Weltmeisterschaft auf die schrittweise Entwicklung von Jugendfußballakademien im Land zurück.

Eldor Shomurodov betonte, dass nach dem ersten Tor im Turnier nun das Hauptziel darin bestehe, den ersten Sieg zu erringen. Der Kapitän sagte, dass das Streben nach dem Angriff nicht bedeute, die Verteidigung zu vernachlässigen.

«Der Versuch, ein Tor zu erzielen, bedeutet nicht, die Verteidigung zu vergessen. Ein diszipliniertes Spiel ist wichtig», sagte Eldor Shomurodov.

KongoFabio CannavaroEldor ShomurodovWeltmeisterschaftNationalmannschaft
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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