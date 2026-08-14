Wird es Frieden geben? Lawrow enthüllt Verhandlungen und russische Gegenmaßnahmen

·3·Welt
Wird es Frieden geben? Lawrow enthüllt Verhandlungen und russische Gegenmaßnahmen

Mit dem bevorstehenden Winter ist der Energie- und Infrastrukturkrieg zwischen Russland und der Ukraine in eine neue, gefährlichere Phase eingetreten. Am 14. August tauschten die Seiten durch Militärschläge und offizielle Erklärungen scharfe Antworten aus.

Unter Drohnenaufnahmen veröffentlichte der offizielle Kanal des russischen Verteidigungsministeriums „Im Winter werdet ihr frieren“ als offene Warnung. Der Beitrag erschien nach einer weiteren Serie von Angriffen auf die ukrainische Hafeninfrastruktur und Seeschiffe.

Einige Stunden später reagierte das Zentrum für strategische Kommunikation der ukrainischen Streitkräfte: „Wir werden uns am Feuer der russischen Ölraffinerien wärmen“.

„Die Kämpfe können nicht beendet werden“: Lawrows entschlossene Haltung

Der russische Außenminister Sergei Lawrow erklärte, dass eine Einstellung der Kampfhandlungen entlang der derzeitigen Frontlinie völlig inakzeptabel sei.

„Es geht nicht darum, wie bequem jemand heute lebt; unsere Menschen leiden und sterben infolge dieser Handlungen. Es geht um unsere Verantwortung vor der tausendjährigen Geschichte des russischen Staates. Wir verstärken unsere Maßnahmen, und wir haben bereits damit begonnen“betonte Lawrow.

Initiativen im Schwarzen Meer und diplomatische Hindernisse

Vor dem Hintergrund der heftigen Konfrontation an der Front werden mehrere Vorschläge zur regionalen Sicherheit vorgelegt:

  • Der Vorschlag der Ukraine: Reuters zufolge schlug die Ukraine am 13. August über eine Drittpartei vor, dass Russland und die Ukraine gegenseitig Angriffe auf zivile Objekte im Schwarzen Meer einstellen. Ziel war es, die Risiken für die globale Lebensmittelversorgungskette zu verringern.

  • Türkische Vermittlung: Der türkische Außenminister Hakan Fidan hatte vorgeschlagen, ein Moratorium für Angriffe auf Handelsschiffe einzuführen. Am 14. August erklärte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, jedoch, Moskau habe noch kein offiziell eingereichtes türkisches Ersuchen dazu erhalten.

  • Selenskyjs Brief: Im Juni richtete der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj einen offenen Appell an Wladimir Putin und schlug ein persönliches Treffen der Staatschefs sowie eine Feuerpause entlang der gesamten Front während der Verhandlungen vor.

Winterrisiken für die Energieinfrastruktur

Seit 2022 nehmen die Angriffe auf Energieanlagen jeden Herbst zu. Insbesondere wurden im Herbst 2024 durch schwere Angriffe nahezu alle großen ukrainischen Wärmekraftwerke beschädigt, wodurch fast 80 Prozent der gesamten Stromerzeugungskapazität ausfielen.

Vor dem diesjährigen Winter richten sich die Hauptangriffe auf Umspannwerke und Stromübertragungsnetze in den Regionen Sumy, Tschernihiw und Charkiw. Das deutet auf eine weitere schwere Belastungsprobe für das Energiesystem in den kommenden kalten Monaten hin.

Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie den Artikel über Telegram oder andere soziale Netzwerke mit Ihren Bekannten.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

511 Menschen in Spanien suchten nach Sonnenfinsternis ärztliche Hilfe511 Menschen in Spanien suchten nach Sonnenfinsternis ärztliche HilfeHeute, 21:31Ronaldo heiratete heimlich: Was steht im Ehevertrag?Ronaldo heiratete heimlich: Was steht im Ehevertrag?Heute, 21:00Unerwarteter Rücktritt im Weißen Haus: Warum geht Trumps „geheimer Kardinal“Unerwarteter Rücktritt im Weißen Haus: Warum geht Trumps „geheimer Kardinal“Heute, 19:02Vor 7 Jahren davon geträumt: Russischer Seemann gewinnt 1 Million Dollar!Vor 7 Jahren davon geträumt: Russischer Seemann gewinnt 1 Million Dollar!Heute, 18:25Italienerin warf 1-Million-Euro-Los in den MüllItalienerin warf 1-Million-Euro-Los in den MüllHeute, 18:14Chinesischer Mann täuscht eigenen Tod vor, um Gefängnis zu entgehenChinesischer Mann täuscht eigenen Tod vor, um Gefängnis zu entgehenHeute, 18:04
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert