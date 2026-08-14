Zentralasiensgrößte Verkehrsader soll werden, die Eisenbahnstrecke China–Kirgisistan–Usbekistan wird nach einer Reihe diplomatischer Prozesse gebaut, deren Hintergründe nun bekannt wurden.

Der Präsident Kirgisistans Sadyr Dschaparow sprach in einem ausführlichen Interview mit dem Journalisten Ali Toktakunow erstmals offen darüber, wie er persönlich mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin verhandelte und welche Bedingungen Peking für den Start des Megaprojekts stellte.

„Schaffen Sie das?“: Ein angespanntes Gespräch mit dem chinesischen Botschafter

Sadyr Dschaparow erinnert sich, dass er unmittelbar nach seinem Machtantritt im Jahr 2020 begann, ein Projekt umzusetzen, das seit dem Zerfall der Sowjetunion nur auf dem Papier existiert hatte:

„Ich lud die damalige chinesische Botschafterin Du Dewen zu mir ein. Als wir allein im Raum waren, sagte ich: ‚Beginnen wir mit dem Projekt. Erstellen wir die Machbarkeitsstudie und stimmen wir die Bedingungen auch mit Usbekistan ab.‘ Die Botschafterin fragte mich jedoch direkt: ‚Können Sie das beginnen? Haben Sie die nötigen Möglichkeiten?‘ Als ich sagte, dass ich für mein eigenes Territorium verantwortlich sei, antwortete sie: ‚Wenn Russland nicht zustimmt, können wir mit dem Bau nicht beginnen. Sie befinden sich im eurasischen Raum und sind Mitglied der OVKS.‘“*.

Sonderflug nach Moskau und Putins Zustimmung

Nach dieser Haltung Chinas bat Dschaparow umgehend um ein Treffen mit dem russischen Staatschef:

„Schon am nächsten Tag erklärte sich Wladimir Putin bereit, mich zu empfangen. Ich flog allein nach Moskau. Wir besprachen genau dieses Thema 35–40 Minuten lang persönlich und sehr ernsthaft. Ich erklärte ihm: ‚Wir sitzen in einer verkehrstechnischen Sackgasse fest. Diese Strecke ist für uns so notwendig wie Luft und Wasser – nur dann können wir frei atmen.‘ Letztlich erhielt ich Putins Zustimmung und kehrte zurück, um den chinesischen Partnern mitzuteilen, dass sie mit der Arbeit beginnen sollten. Es ist selbstverständlich, dass Großmächte die Ansichten der jeweils anderen berücksichtigen.“

Die Eisenbahn: ein neues Kumtor und 500 Millionen Dollar Nettogewinn pro Jahr

Das Staatsoberhaupt betonte, dass das Megaprojekt nicht nur für den internationalen Transit, sondern auch für die Binnenwirtschaft des Landes von entscheidender Bedeutung sei:

Nettogewinn: Durch den Transit von Fracht durch Kirgisistan fließen jährlich 400–500 Millionen Dollar Nettogewinn in den Staatshaushalt;

Alternative Ressourcenquelle: ‚Irgendwann wird die Goldmine Kumtor erschöpft sein. Diese Eisenbahn wird unser neues „Kumtor“. Es ist ein Projekt, das Jahrtausende dienen wird‘;

Binnenanbindung: Das Land wird seine verkehrstechnische Isolation überwinden – der Warentransport zwischen dem Norden (Bischkek) und dem Süden (Osch und Dschalal-Abad) wird deutlich günstiger und schneller.

Bauzeit und Finanzierung

Dschaparow zufolge schüren einige von externen Kräften beeinflusste Gruppen und Blogger künstlich und unbegründet Panik rund um das China-Thema; Fachkräfte würden nach Abschluss der Bauarbeiten in ihre Heimatländer zurückkehren.

Die finanziellen Kosten des Projekts werden auf etwa eine Milliarde Dollar geschätzt:

Wenn Investoren und internationale Finanzierungsquellen vollständig eingebunden werden, sollen die Bauarbeiten bis 2032–2035 abgeschlossen sein;

Wenn das Land ausschließlich mit eigenen Mitteln vorgeht, könnte sich der Prozess bis 2037 hinziehen.

Der Präsident betonte, dass dafür erneut erhebliche Mittel erforderlich seien, und bezifferte den Bedarf auf etwa eine Milliarde Dollar . Er merkte außerdem an, dass diese Zahl bislang nur vorläufig sei.

Hohe Erwartungen an ein Projekt, das drei Staaten verbindet

Die Eisenbahnstrecke China–Kirgisistan–Usbekistan gilt als eines der größten Infrastrukturprojekte, die die Verkehrskarte der Region verändern könnten.

Dschaparows Aussagen zeigen, dass dahinter nicht nur wirtschaftliche Berechnungen, sondern auch große geopolitische Vereinbarungen standen.

Der bemerkenswerteste Punkt ist folgender: Nach Angaben des kirgisischen Staatschefs musste er nach den Verhandlungen mit Peking nach Moskau reisen und persönlich mit Wladimir Putin sprechen, um das jahrelang diskutierte Projekt in die praktische Phase zu überführen.

Nun stellt sich jedoch eine andere zentrale Frage: Wird der Bau fristgerecht abgeschlossen, und kann die Eisenbahn für Kirgisistan tatsächlich zu einem „neuen Kumtor“ werden, wie Dschaparow sagte?

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