Eine eigene Nase für jede Situation: Die ungewöhnliche Geschichte einer Britin

Die Britin Jane Hardman verlor 2017 aufgrund einer seltenen Autoimmunerkrankung ihre Nase. Heute besitzt sie mehr als 10 verschiedene Nasenprothesen.

Warum braucht sie so viele Prothesen?

Jane verwendet Prothesen, die zu verschiedenen Situationen passen. Jede wird je nach Aussehen, Komfort und den jeweiligen Umständen ausgewählt.

Jane verschweigt ihre Erfahrungen nicht, sondern teilt sie offen in den sozialen Medien.

Ihr Ziel ist es, Bewusstsein zu schaffen

Sie veröffentlicht regelmäßig Beiträge über ihren Lebensweg und möchte das öffentliche Bewusstsein für seltene Krankheiten und die Probleme von Menschen schärfen, die Gesichtszüge verloren haben.

Janes Geschichte zeigt, dass Veränderungen des Aussehens zwar das Leben, die Selbstwahrnehmung und den Platz eines Menschen in der Gesellschaft beeinflussen können, aber kein erfülltes Leben verhindern.