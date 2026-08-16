Bayern München könnte einer Leihe von João Palhinha zustimmen

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Bayern München könnte einer Leihe von João Palhinha zustimmen

Bayern-Münchens Sportdirektor Max Eberl hat angedeutet, dass er einem Leihabgang des Mittelfeldspielers João Palhinha vor dem Ende des Sommer-Transferfensters nicht abgeneigt wäre. Premier-League-Klubs zeigen großes Interesse am 31-jährigen Portugiesen, dessen Zukunft beim deutschen Rekordmeister ungewiss ist. Laut Goal.com hatte die Münchner Führung zunächst nur einen direkten Verkauf des Spielers geplant, ist nun aber bereit, auch andere Optionen zu prüfen. Goal.com berichtet darüber.

Laut Max Eberl schließt der Klub keine Art von Vereinbarung aus, und die Verhandlungen könnten erfolgreich abgeschlossen werden, wenn die finanziellen Bedingungen für alle Parteien akzeptabel sind. „Derzeit gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn jemand sagt, dass er bereit ist, eine hohe Leihgebühr zu zahlen, müssen wir das akzeptieren“, erklärte Bayerns Sportdirektor.

Verhandlungen mit Aston Villa sind ins Stocken geraten

Aston Villa galt zu Beginn des Transferpokers als aussichtsreichster Kandidat und führte offizielle Gespräche mit dem Bundesliga-Meister. Die Verhandlungen stießen jedoch auf einige Probleme und sind inzwischen ins Stocken geraten. Max Eberl bestätigte am Freitag, dass Vertreter von Aston Villa wegen des Spielers Kontakt aufgenommen hatten, aber keine endgültige Einigung erzielt worden war.

Das Scheitern der Gespräche mit dem Team von Unai Emery eröffnet anderen Premier-League-Klubs eine Chance. Insbesondere Newcastle United hat seine Bemühungen um die Verpflichtung des erfahrenen Mittelfeldspielers verstärkt. Unter dem neuen Cheftrainer Matthias Jaissle will Newcastle den Kader verstärken und die Lücken im zentralen Mittelfeld schließen.

Newcastle United und die Transferperspektiven

Der Klub aus Tyneside soll bereit sein, dem Spieler einen Dreijahresvertrag anzubieten, um von seiner Erfahrung zu profitieren. Während Aston Villa den Schwerpunkt auf eine Leihe gelegt hat, arbeitet Newcastle an einem attraktiveren Angebot, das Bayerns Forderungen erfüllen könnte. Die finanziellen Möglichkeiten und die Entschlossenheit des Klubs könnten ihm bei diesem Transfer einen Vorteil verschaffen.

Je näher das Ende des Transferfensters rückt, desto größer wird der Druck auf alle Parteien, eine akzeptable Lösung zu finden. Der Münchner Klub versucht, eine hohe Ablösesumme mit der aktuellen Rolle des Spielers im Kader in Einklang zu bringen. João Palhinha möchte eine neue Herausforderung finden, bei der er eine zentrale Rolle einnehmen kann.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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