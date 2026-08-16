Frau im Rampenlicht: Mit weiterverkauften Fundstücken aus dem Müll verdient sie 3.000 Dollar im Monat

·5·Welt
Frau im Rampenlicht: Mit weiterverkauften Fundstücken aus dem Müll verdient sie 3.000 Dollar im Monat

Die 32-jährige Tiffany Sherri aus dem US-Bundesstaat Texas verdient ihren Lebensunterhalt damit, von anderen weggeworfene Gegenstände zu sammeln und weiterzuverkaufen. Ihr ungewöhnliches Geschäft bringt ihr monatlich Tausende Dollar ein.

Nachdem Sherri 2017 ein Video im Internet gesehen hatte, begann sie, Gegenstände zu sammeln, die Geschäfte und verschiedene Unternehmen weggeworfen hatten, die aber noch brauchbar waren.

Aus dem Müll sortiert und verkauft sie weiter:

Kosmetik;

Elektronik;

Haushaltsgegenstände;

verschiedene Alltagsprodukte

Sie sortiert sie und verkauft sie weiter.

Ihr zufolge sind viele weggeworfene Gegenstände tatsächlich noch brauchbar.

Als ihre Einnahmen regelmäßiger wurden, kündigte Sherri ihren Hauptjob und widmete sich dieser Tätigkeit vollständig. Die gefundenen Gegenstände verkauft sie auf Flohmärkten und Secondhand-Plattformen.

Sherri erstellt unter dem Namen „Dumpster Diving Mama“ Inhalte und hat auf TikTok fast 2 Millionen sowie auf Instagram mehr als 400.000 Follower.

Ihr zufolge kann vielen weggeworfenen Gegenständen neues Leben eingehaucht werden. So reduziert sie Abfall und hat sich zugleich eine Einkommensquelle geschaffen.

Tiffany SherriUSATexasTikTokInstagram
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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