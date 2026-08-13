Streit um Sitzplatz in Bishkeker Bus eskaliert zu einer Schlägerei

·15·Welt
Streit um Sitzplatz in Bishkeker Bus eskaliert zu einer Schlägerei

Ein einfacher Streit um einen Sitzplatz zwischen zwei weiblichen Fahrgästen im Bus Nr. 2 in Bischkek eskalierte unerwartet zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der Vorfall ereignete sich nahe der Kreuzung der Jibek-Jolu-Allee und der Almaty-Straße.

Wie begann der Streit?

Nach vorläufigen Angaben bat eine ältere Frau eine junge Frau, die im Bus saß, ihren Platz freizumachen. Obwohl die junge Frau der Bitte nachkam und ihren Sitzplatz freigab, setzte sich der verbale Streit zwischen den beiden Fahrgästen fort.

Einer Zeugenaussage zufolge schlug die ältere Frau während des Streits als Erste nach der jungen Frau. Daraufhin eskalierte die Situation, und zwischen den beiden Frauen kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Ein Streit, der wegen eines einfachen Sitzplatzes begonnen hatte, entwickelte sich innerhalb kurzer Zeit zu einem Handgemenge.

Die Strafverfolgungsbehörden wurden über den Vorfall informiert. Polizeibeamte stellten die Identität der Beteiligten fest.

Derzeit wird der Vorfall untersucht. Für eine der Frauen wurde eine gerichtsmedizinische Untersuchung angeordnet.

Die abschließende Bewertung erfolgt nach der Untersuchung

Die Strafverfolgungsbehörden prüfen alle Einzelheiten des Streits. Eine rechtliche Bewertung des Vorfalls wird nach Abschluss der Ermittlungen und den Ergebnissen der gerichtsmedizinischen Untersuchung erwartet.

Wie können solche Konflikte Ihrer Meinung nach in öffentlichen Verkehrsmitteln verhindert werden? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie den Artikel mit Ihren Angehörigen.

BischkekJibek-JoluAlmaty
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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