PSG besiegt Aston Villa und gewinnt den UEFA-Supercup

In der prachtvollen Red Bull Arena im österreichischen Salzburg fand der erste Titel der laufenden europäischen Fußballsaison — der UEFA-Supercup — seinen Besitzer. In einem hart umkämpften Spiel traf Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain aus Frankreich auf Europa-League-Sieger Aston Villa aus England.

Die Mannschaft von Luis Enrique gewann die intensive und dramatische Partie mit 2:1 und holte den wichtigsten europäischen Supercup zum zweiten Mal in Folge in ihre Trophäensammlung.

Kvaratskhelia und Doué schießen PSG zum Sieg

Wie erwartet begann die Partie mit einer Reihe von Angriffen der Pariser. Das frühe Tor ließ nicht lange auf sich warten: In der 20. Minute durchbrach Khvicha Kvaratskhelia die gegnerische Abwehr und erzielte die Führung — 1:0.

Kurz vor der Halbzeit gelang dem englischen Klub der Ausgleich. In der 45. Minute ließ Madueke PSG-Torhüter Matvey Safonov keine Chance und stellte auf 1:1.

In der zweiten Halbzeit brachte Luis Enrique Ousmane Dembélé, um die Offensive weiter zu verstärken. Das zahlte sich aus: In der 61. Minute erzielte das junge Talent Désiré Doué den Siegtreffer für die Pariser und entschied damit das Schicksal des Pokals — 2:1.

UEFA-Supercup 2026

PSG (Frankreich) — Aston Villa (England) — 2:1

12. August. Salzburg, Red Bull Arena.

Tore: Kvaratskhelia (20), Doué (61) — Madueke (45).

PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes (Hernández, 75), Zaire-Emery, Vitinha, Neves (Ruiz, 75), Akliouche (Dembélé, 46), Kvaratskhelia (Beraldo, 88), Doué (Mayulu, 87).

Aston Villa: Bizot, Cash, Lindelöf, Torres (Mings, 79), Maatsen, Kamara (Bogarde, 72), Gomes (Barkley, 79), McGinn (Allison, 73), Hemmings, Buendía, Madueke (Abraham, 72).

Verwarnungen: Torres (51), Gomes (64), McGinn (72).

Die Dominanz von Luis Enriques Team hält an

Mit diesem Sieg startete PSG mit einer weiteren prestigeträchtigen Trophäe in die neue Saison und festigte seine Dominanz. Aston Villa unter Unai Emery kämpfte bis in die Schlussminuten, war der Klasse und Erfahrung der Pariser jedoch nicht gewachsen.

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