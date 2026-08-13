Leagues Cup: Lionel Messi zurück, doch Inter Miami scheidet aus dem Turnier aus

Im Leagues Cup, der in Nord- und Mittelamerika ausgetragen wird, sorgen weiterhin überraschende Ergebnisse für Aufsehen. Am zweiten Spieltag des Turniers musste MLS-Vertreter Inter Miami, der als einer der Hauptfavoriten galt, bereits in der Gruppenphase die Segel streichen. Der Wettbewerb steht wegen seines komplexen Formats und der zahlreichen unerwarteten Wendungen im Mittelpunkt der Fußballwelt. Darüber berichtete Goal.com berichtete das Portal.

Laut Goal.com war die Rückkehr von Lionel Messi auf den Rasen eines der wichtigsten Ereignisse der gestrigen Spiele. Der legendäre Stürmer hatte nach dem Tod seines Vaters erklärt, dass es ihm schwerfalle, Fußball zu spielen, überraschte dann jedoch alle mit seiner Bereitschaft, am Spieltag aufzulaufen. Obwohl er eine Woche lang nicht trainiert hatte, kam er ins Stadion, um seiner Mannschaft zu helfen, und spielte in der zweiten Halbzeit.

Schwere Niederlage für Inter Miami

Vor Beginn des Turniers galt Inter Miami als einer der Hauptfavoriten und musste gegen León unbedingt deutlich gewinnen. Allerdings war die Mannschaft nicht in bester Verfassung. Germán Berterame war von seiner Verletzung noch nicht vollständig genesen, während Luis Suárez wegen einer Sperre nicht auflaufen durfte. Dennoch sorgten Lionel Messis Rückkehr in den Kader und sein aktiver Auftritt auch in dieser aussichtslosen Situation für positive Emotionen bei den Fans.

Trotzdem verspielten die Gastgeber ihre Führung. Inter Miami lag zur Halbzeit vorne, musste sich am Ende jedoch mit 2:3 geschlagen geben. Lionel Messi beteiligte sich aktiv am Spielaufbau und fiel mit seinen glänzenden Ideen auf, doch die Fehler in der Defensive der Mannschaft erwiesen sich als kostspielig. Damit ist klar, dass sie den Leagues Cup in dieser Saison nicht gewinnen werden.

Dominanz der Liga-MX-Vertreter

Eine Analyse des Turniers zeigt, dass die Klubs aus Mexikos Liga MX in dieser Saison deutlich besser dastehen als ihre Rivalen aus der MLS. León beeindruckt mit konstanten Leistungen. Auch Monterrey, Cruz Azul, Club América und Toluca haben sich zu einigen der gefährlichsten Mannschaften des Wettbewerbs entwickelt.

Experten zufolge ist der Leagues Cup in dieser Saison zum ausgeglichensten und härtesten Turnier der vergangenen Jahre geworden. Obwohl Spielplan und Regeln der Gruppenphase etwas komplex und verwirrend wirken können, sorgen sie für echte Dramatik bei den Fans. Der erfolgreiche Lauf der mexikanischen Mannschaften steigert die Spannung im Wettbewerb zusätzlich.