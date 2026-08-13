Zlatko Dalić zum Cheftrainer der Nationalmannschaft der VAE ernannt!

Im asiatischen Fußball und in der Region Nahost wurde eine weitere spektakuläre und bedeutende Personalentscheidung getroffen. Der Fußballverband der Vereinigten Arabischen Emirate (UAEFA) gab den 59-jährigen kroatischen Startrainer Zlatko Dalić offiziell als neuen Cheftrainer der Nationalmannschaft der VAE bekannt.

In dieser Funktion tritt Dalić die Nachfolge des erfahrenen rumänischen Trainers Cosmin Olăroiu an.

Silbermedaillengewinner bei der WM 2018 und Bronzemedaillengewinner bei der WM 2022

Zlatko Dalić gilt als einer der erfolgreichsten und konstantesten Nationaltrainer im Weltfußball. Seit 2017 hatte er die kroatische Nationalmannschaft ununterbrochen geführt.

Unter seiner Leitung erzielte Kroatien herausragende Ergebnisse:

WM 2018 (Russland): Erreichte das WM-Finale und gewann historische Silbermedaillen ;

WM 2022 (Katar): Wiederholte den Erfolg bei der Weltmeisterschaft und gewann die Bronzemedaille .

Nach dem Ende der WM 2026 beendete der erfahrene Trainer seine legendäre neunjährige Tätigkeit bei der kroatischen Nationalmannschaft.

Ein in Asien bekannter Trainer

Die VAE und der Fußball im Nahen Osten sind Dalić keineswegs fremd. Er trainierte einst den Klub Al Ain aus den VAE, führte ihn bis ins Finale der AFC Champions League und kennt das lokale Fußballumfeld sehr gut.

Der Fußballverband der VAE will die Nationalmannschaft dank Dalićs einzigartiger Erfahrung bei großen Turnieren auf eine neue Stufe führen und auf internationaler Bühne angemessene Ergebnisse erzielen.

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