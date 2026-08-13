Der talentierte usbekische Mittelfeldspieler und Sabah-Akteur Umarali Rahmonaliyev ist in den Fokus von Vertretern der europäischen Top-5-Ligen gerückt. Der renommierte französische Klub Lens hat den 22-jährigen Usbeken zu seinem Transferziel gemacht.

Darüber berichtet das renommierte Sportmedium 90plus.media .

Lens-Scouts beobachten ihn ständig: Offizielles Angebot wird vorbereitet

Der Quelle zufolge hat der Ligue-1-Klub Umarali Rahmonaliyev in seine Transferliste aufgenommen und verfolgt seine Leistungen auf dem Platz aufmerksam.

Die Scouts von Lens analysieren regelmäßig die jüngsten Spiele des Mittelfeldspielers. In den kommenden Tagen soll der französische Klub Sabah ein offizielles Transferangebot unterbreiten.

Meistertitel in Aserbaidschan und Rahmonaliyevs Marktwert

Umarali Rahmonaliyev zeigte in der vergangenen Saison im Trikot von Sabah starke und konstante Leistungen und gewann mit dem Team den Meistertitel in Aserbaidschan. Seine Aktivität im zentralen Mittelfeld, sein taktisches Niveau und seine Vielseitigkeit hinterließen bei den Scouts europäischer Klubs einen starken Eindruck.

Laut dem renommierten Transfermarkt beträgt der aktuelle Marktwert des 22-jährigen usbekischen Nationalspielers 1,2 Millionen Euro . Sollte der Transfer zustande kommen, könnte Rahmonaliyev der nächste Usbeke in der französischen Liga werden.

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