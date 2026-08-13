Preise für Radeon-RX-9000-Grafikkarten sollen um 7–20 Prozent steigen

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Preise für Radeon-RX-9000-Grafikkarten sollen um 7–20 Prozent steigen

In naher Zukunft dürften die Preise für AMDs Grafikkarten der neuen Radeon-RX-9000-Generation steigen. Laut ixbt.com wurden für den chinesischen Markt im dritten Quartal neue empfohlene Preise bekannt gegeben. Diese liegen offenbar 7 bis 20 Prozent über den ursprünglichen Preisen. Dazu: Ixbt.com berichtet .

Den von Videocardz-Analysten angeführten Daten zufolge fällt die Preisänderung je nach Modell unterschiedlich aus. Beim RX 7650 GRE, einem Vertreter der vorherigen Generation, wurde mit nur 5,6 Prozent die geringste Preisdifferenz festgestellt.

Bei welchen Modellen wird der stärkste Preisanstieg erwartet?

Der Studie zufolge werden die größten Preisanstiege insbesondere bei den Modellen Radeon RX 9070 XT und RX 9060 XT 16GB erwartet. Interessanterweise dürfte das Standardmodell RX 9070 mit ebenfalls 16GB Speicher nicht in vergleichbarem Maße deutlich teurer werden.

Eine Analyse der aktuellen Preise auf Chinas großem Marktplatz JD.com zeigt, dass bei den Preisen für AMD-Produkte bislang keine spürbaren Veränderungen zu erkennen sind. Gleichzeitig sind die Grafikkarten aus der GeForce RTX 50-Serie des Hauptkonkurrenten NVIDIA bereits deutlich teurer geworden.

Marktsituation und Wettbewerbsvorteil

Dadurch hat der Abstand zwischen den Einzelhandelspreisen konkurrierender AMD- und NVIDIA-Grafikkarten einen historischen Höchststand erreicht. Somit bleiben AMD-Radeon-Grafikkarten für Käufer eine deutlich günstigere und attraktivere Alternative.

Experten zufolge könnte die neue für den chinesischen Markt festgelegte Preispolitik schrittweise auch andere Regionen beeinflussen. Trotz eines leichten Preisanstiegs wird der bestehende Preisunterschied jedoch dazu beitragen, die Position von AMD-Produkten auf dem globalen Markt zu stärken.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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